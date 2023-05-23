«На большом воздушном шаре»: в Ленобласти стартует чемпионат по воздухоплаванию

24 мая стартует чемпионат по воздухоплаванию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приозерском районе пройдет чемпионат по воздухоплаванию. Это первые соревнования, которые проводятся на севере Ленобласти. 11 аэростатов поборются за первый Кубок губернатора Ленинградской области.

Ранее такие соревнования не проводились на севере области, возможно, из-за большого количества рек и озер. Впрочем, они в современной истории и на территории Ленобласти проводились всего дважды: в 2008 году регион принимал Чемпионат мира (тепловые дирижабли), а в 2010 году соревнования на тепловых аэростатах. Однако спортсменам по силам облететь и такой сложный регион.

- Опытные пилоты творят чудеса. В Приозерском районе, в новой летной зоне, можно не только завернуть, но и почти вернуться на старт, безопасно приземлиться и еще уехать оттуда, - говорит руководитель пресс-центра чемпионата по воздухоплаванию Жанна Лосева.

Состязание аэростатов пройдут в Приозерском районе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Спортивные соревнования пройдут без зрителей, потому что старты и посадки проходят в полях. Но это не значит, что жители и гости Ленинградской области не смогут насладиться завораживающим зрелищем. Всех желающих приглашают посмотреть на официальное открытие с участием аэростатов. Оно пройдет на старом Финском аэродроме в Приозерске 24 мая в 17:00.

А еще полюбоваться воздушными шарами можно самостоятельно на природе с 25 по 27 мая. Приезжайте в леса и поля Приозерского района, ставьте палатки и наслаждайтесь красотой аэростатов. Но для зрителей есть важные условия: не преграждать дороги и не отправляться за специальными машинами, которые следуют за аэростатами. Это нарушает безопасность соревнований.

Официальное закрытие чемпионата состоится у Выборгского замка в 17:00 28 мая, а поздно вечером на территории Анненских укреплений зрители смогут насладиться свечением аэростатов.

Подготовила: Анна СОЛОВЬЕВА