Классика на Дворцовой: лестницы во всю сцену, отличный звук и мировые звезды

Автор костюмов Константин Салаватов создал 230 нарядов для кордебалета и танцевальных коллективов. Фото: предоставлено организаторами

Одиннадцатый год подряд кульминационным событием празднования Дня рождения Санкт-Петербурга станет мультимедийное шоу «Классика на Дворцовой» - праздник танца, музыки и света. 27 мая на главной площади Северной столицы соберутся тысячи зрителей, чтобы ощутить дух города, которому исполнилось 320 лет.

Вживую, при любой погоде

Подготовкой к этому мероприятию организаторы всегда занимаются на протяжении целого года. Тщательно продумывается репертуар шоу-программы, состав артистов, элементы декораций и костюмы. Производятся также точные технические расчеты. Для этого создается трехмерная модель всей территории Дворцовой и на ней отмечаются места размещения экранов, камер, световых и акустических систем. Все это для обеспечения равномерного покрытия площади, чтобы зритель, где бы он не стоял, все четко видел и слышал.

Все артисты работают на сцене одновременно: оркестр 75 музыкантов, хор - 44, несколько балетных коллективов - около 150 человек, не считая солистов. Фото: предоставлено организаторами

- Главные задачи мы решаем задолго до строительства сцены, - рассказал технический директор Максим Баландин. - Мероприятие, действительно, большое, все происходит в режиме реального времени, в прямом эфире, вживую, в ту погоду, которая есть. Никаких склеек и фонограмм. В этом году художественное оформление сцены будет решаться с помощью светодиодов. А видеоконтент, проецируемый на диодные экраны, отобразит меняющееся от номера к номеру настроение представления.

На этот раз 12 суток займет монтаж сценической площадки, размер которой впечатляет: ширина 50 метров, глубина - 28. Заметным новшеством станут размещенные на ней две огромные четырехметровые лестницы, где во время программы будут работать артисты балета.

- Таких больших лестниц Дворцовая площадь не видела никогда, - говорит Максим Баландин. В данном случае они нужны для более удобной организации пространства, ведь все артисты работают на сцене одновременно: оркестр 75 человек, хор - более сорока, несколько балетных коллективов - около 150 человек. Это не считая солистов.

230 костюмов и симфонические аранжировки

По словам креативного продюсера Ольги Беленкис, внешне сцена в этом году будет выглядеть, как лира Аполлона - такой вот театральный символизм. Видеоэкраны в 500 кв. метров создадут эффектные видео-декорации.

Для выбора репертуара организаторы, как всегда, провели мозговой штурм, выбрали не только классические произведения, но и знаковые эстрадные. Взяли несколько композиций из предложенных солистами. По задумке в финале шоу прозвучит общая песня, да такая, что зрителям захочется подпевать.

Экраны, световые и акустические системы расположены на площади таким образом, чтобы зритель, где бы он не стоял, все четко видел и слышал. Фото: предоставлено организаторами

Чтобы материал соответствовал духу концерта, для каждого произведения Муратом Кабардоковым была написана симфоническая аранжировка.

Автор костюмов Константин Салаватов создал 230 костюмов для кордебалета и танцевальных коллективов. Традиционно в «Классике на Дворцовой» примут участие артисты балетной труппы Леонида Якобсона, снова приедет звездный Балет Аллы Духовой TODES и выступят две группы артистов бального танца из Тюмени «Формейшн Вера» и из Перми «Дуэт». Обе эти команды ежегодно становятся победителями чемпионатов в разных видах бальных танцев.

- Оперные солисты в этом году будут представлены тремя странами - Россией, Италией и Арменией, - рассказала Ольга Беленкис. - В Петербурге выступят итальянский баритон Томмазо Бареа, звезды из Армении с мировой карьерой: сопрано Нина Минасян и два тенора Липарит Аветисян, Ованнес Айвазян.

А также тенор Сергей Романовский, который в большей степени поет в западных театрах и Анна Горячева, которая в основном работает в Италии. На сцену выйдет молодежный хор «СоГласие» под руководством Павла Теплова в составе 44 человек и Академический Симфонический оркестр филармонии. Руководить оркестром третий год подряд будут Денис Власенко, один из самых востребованных дирижеров страны. Сейчас на базе филармонии полным ходом идут репетиции солистов с оркестром.

ГДЕ: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь

КОГДА: 27 мая 2023 года

НАЧАЛО: 21:30

ВХОД СВОБОДНЫЙ