Загадки Копорской крепости в Ленобласти: Сокровища шведского короля-призрака, подземные ходы и чай с секретным рецептом

Какие тайны хранит Копорская крепость. Фото: Степан СТЕПАНОВ

Копорской крепости без малого 800 лет. Она находится в 120 км от Петербурга. За столетия крепость обросла легендами и мифами. Что-то из них народный фольклор, а что-то - истинная правда, подтвержденная находками археологов.

НЕПРИСТУПНАЯ ТВЕРДЫНЯ

Согласно летописям немецкие крестоносцы в 1240 году, готовя поход на новгородские земли, поставили на скале в Копорье деревянный град. Александр Невский, наступая к Чудскому озеру, сжег оплот тевтонцев.

В 1280 году сын Александра Невского, Дмитрий Александрович, построил тут каменную крепость. Потом ее разрушили свои же. А в 1297-м на скале встала новая крепость из камня. Она четко вписалась в рельеф горы. С южной стороны - крутой обрыв над рекой Копорка. Тут штурм практически невозможен. С востока и юга - овраги, но склоны более пологие, поэтому и стены стоят повыше и башни возведены.

- Копорье крепость небольшая, но недооценивать ее не стоит, - рассказывает руководитель нескольких археологических экспедиций в Копорье, кандидат исторических наук Алексей Липатов. - Однажды я решил обойти крепость с наружной стороны. И хотя я был в спортивной обуви, удобной одежде и налегке, мне это далось с большим трудом. Очень крутые склоны, того и гляди, сорвешься. Брать крепость штурмом в полной амуниции, с оружием в руках, да еще когда тебя обстреливают со стен, очень трудно, практически невозможно.

С крепостью в Копорье связано немало интригующих легенд. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

ТАЙНА КРЕПОСТИ

С крепостью связано немало легенд. Одна посвящена шведскому королю Карлу XII. Последнее свое сражение крепость приняла в мае 1703 года, когда войска Петра освобождали ее от шведов. Граф Шереметьев решил не брать Копорье штурмом. Он обстреливал крепость из мортир. После нескольких мощных взрывов шведский гарнизон вывесил белый флаг.

В народе говорят, когда начался обстрел Копорья, в крепости обедал Карл XII. Испугался грома пушек и убежал через подземный ход. Да так торопился, что где-то потерял свою корону. С тех пор рассказывают, что в полнолуние по крепости бродит призрак шведского короля. Того, кто не испугается последовать за ним, он приведет к потерянной короне…

Правда, стоит уточнить, что, когда Шереметьев окружил в Копорье шведский гарнизон, Карла XII в крепости не было, король воевал в Польше.

А вот и бренд Копорья - русский чай. Фото: Анатолий АГРАФЕНИН

ПРОВЕРИТЬ АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ

Красивые легенды можно проверить. Например, так ли стара Копорская крепость? Есть ли в ней подземные ходы?

В последние годы в Копорской крепости регулярно работают археологические экспедиции Института истории материальной культуры РАН. Две из этих экспедиций возглавлял кандидат исторических наук Алексей Липатов.

- В первый же год нас ждало немало интересных открытий, - говорит Алексей Анатольевич. - Взять, например, монеты. Только за один первый сезон мы обнаружили 93 монеты разных эпох. По сути, вся история крепости Копорья с XIII по XX век нашла отражение в нумизматическом материале. Монеты ценны тем, что в отличие от других предметов - оружия, керамики, курительных трубок - они имеют точную дату чеканки, поэтому по ним можно определить возраст других находок.

Наиболее ранняя находка - пенни английского короля Эдуарда I, которое чеканили в 1289-1291 годах. Эти даты близки ко времени строительства в Копорье новгородцами каменной крепости в 1297 году. Следовательно, в возведении града могли принимать участие иностранцы.

Свидетелем русского периода крепости стали монеты времен Ивана Грозного, копейки царей Федора Ивановича, Бориса Годунова и Василия Шуйского.

Шведский период сохранил в культурном слое артефакты времен Ливонской войны. В 1582 году в Копорье размещались 500 солдат. Безусловно, не могли они не обронить хотя бы несколько монет. И, конечно, археологи их нашли - целых тринадцать штук. В Копорье также обнаружили немало шведских эре времен Карла XI. А вот монеты Карла XII пока не нашли ни одной. Так что не только корона этого короля пока остается загадкой крепости.

После взятия Копорья войсками Петра крепость потеряла свое стратегическое значение и жизнь в ней стала угасать. Гарнизон составлял всего 24 человека. К эпохе Петра относятся четыре монеты, Анны Иоанновны - восемь, Елизаветы Петровны - только одна.

ПОДЗЕМНЫЕ ХОДЫ

Впрочем, монеты - часть открытий. Историкам уже известны три подземных входа, ведущих из крепости. Их использовали во время осады для вылазок в стан врага или для пополнения запаса воды. А вот до сих пор загадкой остаются замурованные арки в южной стене крепости со стороны реки Копорки. Похожие арки встречаются в средневековых портовых сооружениях. Через них производили подъем грузов с кораблей. Возможно, эти арки подтвердят летописные источники, которые утверждают, что ныне сильно обмелевшая река Копорка когда-то была полноводной и в нее заходили суда.

Археологи также подтвердили, что внутри крепости, как указано на старинных планах, была плотная застройка. Сейчас активно изучается то, что осталось от комендантского дома и магазейна - военного склада. В конце сезона наткнулись на какой-то отмеченный на планах деревянный дом. Еще одна загадка Копорья! Так что продолжение следует.

КСТАТИ

Бренд Копорья - русский чай, который иначе часто называют копорским. Первые сведения о нем восходят к периоду возникновения крепости. Изготавливают чай из кипрея узколистного, а проще - иван-чая. Вообще-то, это распространенное растение, но Копорье стоит на возвышенности, обдуваемой балтийскими ветрами, здесь особые почвы, богатые минералами. Копорский чай был настолько популярным, что в XIX веке вокруг крепости действовало 22 фабрики по его изготовлению. Когда раньше в Копорье приезжали фабриканты из других регионов и пробовали чай, неизменно отмечали: «Если у нас молоко, то у вас сливки».

Сегодня старинный промысел по производству русского чая возрождается.