Два человека разбились насмерть при падении мотопараплана в Гатчине. Фото: t.me/sztproc

Трагедией завершился полет на мотопараплане для двух жителей Ленинградской области. Как выяснилось, около девяти часов вечера, 23 мая в Гатчине воздушное судно совершило жесткую посадку. К сожалению, настолько жесткую, что падение повредило само летательное устройство, а находящиеся внутри пассажиры разбились насмерть. Причины, по которым воздушная прогулка закончилась смертельным исходом, пока что неизвестны. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

– Сотрудники надзорных органов уже организовали проверку из-за происшествия в Ленобласти, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, прежде всего Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура оценит соблюдение погибшими летчиками законодательства о безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. После в ведомстве установят все причины и обстоятельства происшествия и, если понадобится, примут все необходимые меры. Как сообщили в пресс-службе, на место трагедии уже выехали правоохранители: транспортный прокурор Алексей Оптовкин и его заместитель Дмитрий Кокорев.