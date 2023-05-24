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Общество24 мая 2023 6:04

Тюрьму «Кресты» в Петербурге передали акционерному обществу

В комплекс бывшей колонии входят 24 объекта
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
"Кресты" официально переданы акционерному обществу "ДОМ.РФ"

"Кресты" официально переданы акционерному обществу "ДОМ.РФ"

Фото: Артем КИЛЬКИН

Тюрьму "Кресты" в Санкт-Петербурге передали акционерному обществу. Легендарный следственный изолятор на Арсенальной набережной пустует уже с 2017 года. Сейчас для заключения и содержания преступников и подозреваемых в городе работает "Кресты-2" в Колпино. А комплекс зданий в центре города передали акционерному обществу "ДОМ.РФ". Об этом 24 мая 2023 года сообщили в пресс-службе УФСИН России по Петербургу и Ленобласти.

- В соответствии с решением правительственной комиссии по развитию жилищного строительства и оценки эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации и Распоряжения Росимущества «Комплекс Санкт-Петербургской одиночной тюрьмы «Кресты», переданы акционерному обществу «ДОМ.РФ», - говорится в сообщении ведомства.

Знаменитая тюрьма располагается на Арсенальной набережной, дом 7. В ее состав входит 24 постройки и земельный участок.

Ранее «Кресты» находились в бессрочном пользовании УФСИН. Теперь же регистрация права на это прекращена. Какой будет судьба известной тюрьмы в дальнейшем, новый владелец пока что не сообщает. Ранее горожане предлагали создать на территории комплекса общественное пространство.

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