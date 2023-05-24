Театр Мюзик-Холл в Петербурге официально стал театром имени Федора Шаляпина

Санкт-Петербургскому музыкальному театру присвоено имя выдающегося оперного певца Федора Шаляпина Фото: Олег ЗОЛОТО

Знаменитый музыкальный театр Мюзик-Холл, который располагается в Александровском парке Санкт-Петербурга, официально получил новое название. Теперь он носит имя выдающегося оперного певца Федора Шаляпина. Постановление о переименовании театра подписал губернатор Александр Беглов. Об этом 24 мая 2023 года рассказали в Смольном.

- Жизнь выдающегося деятеля культуры, оперного и камерного певца Федора Шаляпина тесно связана с городом на Неве. В 1975 году в доме на улице Графтио был открыт первый в России государственный музей артиста, - отметили в городской администрации.

В свои годы Шаляпин выступал в оперном зале Народного дома императора Николая II, где сейчас и располагается нынешний музыкальный театр его имени. Также перед зданием театра был установлен закладной камень.

Сейчас репертуар театра включает оперные и музыкальные спектакли, концерты классической музыки.

Напомним, что 27 мая, в День города, театр имени Шаляпина представит концерт "Поющие мосты". В полночь Дворцовый мост разведут под звуки оркестра, который исполнит композиции авторов, тесно связанных с Петербургом.