Далеко и надолго: как продлить срок службы автомобиля

Качество топлива влияет на срок службы работы автомобиля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Покупка нового автомобиля в нынешних условиях для многих стала недоступной. Самое время задуматься о том, как сохранить уже имеющегося железного коня в достойном техническом состоянии. Разбираемся, какие меры можно принять, чтобы продлить срок службы авто.

РЕГУЛЯРНЫЙ ТЕХОСМОТР

Совет банальный, но очень эффективный. Каждый автомобиль нуждается в регулярном техническом обслуживании. Более того, у каждого производителя есть свои рекомендации на этот счет. Если пропускать сроки ТО или вовсе его не делать, реагируя лишь на возникшие проблемы, машина точно прослужит меньше, чем могла бы. Вот почему так важно вовремя устранять даже мелкие дефекты, которые со временем могут превратиться в большие проблемы, требующие вложения денег.

ТОПЛИВО

От качества топлива зависит поведение машины и срок ее службы. Не стоит пытаться сэкономить на бензине. Современные автомобили в большинстве случаев имеют турбированные двигатели, которые очень серьезно относятся к качеству топлива. Поэтому минимум - соблюдайте рекомендации производителя и заправляйте автомобиль бензином с октановым числом, которое рекомендовано изготовителем техники. А максимум - заправляйтесь высококачественным топливом, которое идет на пользу двигателю. Сегодня нефтеперерабатывающие заводы выпускают разные виды топлива с большим содержанием высококачественных компонентов. Например, фирменное топливо Pulsar, бензины с улучшенными характеристиками Евро 6 и высокооктановые бензины АИ-100 – результат реализации комплексной программы нефтяной компании «Роснефть» в области развития топливных технологий, модернизации производственных мощностей нефтепереработки и оснащения нефтебазового хозяйства.

Так, фирменное топливо Pulsar содержит уникальные моющие компоненты, которые обеспечивают чистоту топливной системы и снижают образование отложений в бензиновых двигателях. Как раз отложения могут привести к потере мощности, увеличению расхода топлива.

Использование топлива с моющими компонентами увеличивает срок службы двигателя, за счет поддержания в чистоте топливной системы автомобиля, а также снижает расход топлива и токсичность выхлопа. Испытания показали: уже после 60 часов работы нового топлива удаляется до 58% отложений на впускных клапанах двигателя. Уменьшается расход топлива, что позволяет проехать дополнительно до 25 км на баке бензина. Так что качественное топливо обеспечивает экономию, бесперебойную работу двигателя и увеличивает срок службы автомобиля в целом. Характеристики топлива проверены и профессиональными гонщиками. Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, доступны всем автомобилистам. В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях заправить машину топливом Pulsar-100 можно на 41 АЗС «Роснефть».

СТИЛЬ ЕЗДЫ И МАРШРУТЫ

Не все водители знают, что срок службы тормозов автомобиля, трансмиссии и, возможно, подвески отчасти зависит от стиля вождения. Поэтому избегайте резких разгонов, торможений или маневров, где это возможно. Любое сильное давление на узлы и агрегаты автомобиля, напрямую влияют на их срок службы. А еще не практикуйте езду по плохим дорогам или обгон по обочинам, на которых есть ямы. Это тоже сказывается на состоянии пружин, амортизаторов и подвески.

ШИНЫ

Еще один совет, о котором знают почти все автомобилисты, а соблюдают единицы - проверять давление в шинах. Если оно хоть немного, но снижено, это ускоряет износ протектора шин, а также нагружает двигатель автомобиля. Ведь чем меньше давление в шинах, тем больше пятно контакта шин с дорожной поверхностью. В этом случае двигателю намного тяжелее двигать автомобиль, что, естественно, сказывается на расходе топлива и на износе мотора. Поэтому проверяйте давление в колесах каждые несколько недель. Особенно после резкого изменения температуры на улице. Кстати, к преждевременному износу шин и повреждению колесных дисков может приводить и плохая дорога. Об этом тоже не стоит забывать.

КУЗОВ

Сохранить идеальное внешнее состояние автомобиля тоже важно, особенно если в будущем машину планируется продавать. Даже если погода постоянно меняется и сохранить авто чистым сложно, регулярно посещайте мойку. Так вы защитите кузов от вредного воздействия дорожных реагентов, песка и грязи. Надолго оставлять на покрытии следы насекомых, а тем более битума (если пришлось проехать по недавно отремонтированной дороге) тем более нельзя - это навредит лакокрасочному покрытию. Если на кузове есть сколы от камней и песка, обязательно грунтуйте их, чтобы остановить образование ржавчины. Также обязательно каждый раз хорошо промывайте колеса и колесные арки. А еще не забывайте ухаживать за резиновыми уплотнителями на дверях, люке и различных компонентах автомобиля. Сегодня можно купить хорошие материалы по уходу за резиной.