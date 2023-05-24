Награда за хорошую учебу: «Комсомолка» подвела итоги акции «Губернаторский дневник»

Торжественное награждение отличников пройдет в конце мая. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» завершила акцию «Губернаторский дневник». В 13 марта по 30 апреля 2023 года ученики 5-10 классов из школ нашего города отправляли бланки с «пятерками» за третью четверть в редакцию.

Всего в конкурсе приняло участие более 350 ребят из 95 школ со всех районов Санкт-Петербурга. 30 учеников, которые набрали больше всего отличных оценок, стали победителями акции. Сейчас ребята готовятся к официальному награждению.

В этом году в рамках акции впервые прошел конкурс школьных проектов в честь 320-летия города «Мой Петербург». Ребята предлагали свои идеи проектов по празднованию юбилея - заявки принимали по четырем номинациям: «Лучшее изобретение, посвященное Петербургу»; «Лучший арт-объект»; «Лучшая акция» и «Лучший блогерский ролик». В конкурсе поучаствовало более 50 команд, но в финал прошли только четыре проекта, которые стали победителями в своей номинации.

Торжественное награждение отличников пройдет в конце мая. Учеников лично поздравит губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Ребят также ждет экскурсия по Смольному и приятные призы. Следите за новостями!