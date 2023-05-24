ФосАгро в третий раз завоевала Гран-при Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса». Фото: пресс-служба ФосАгро.

Конкурс «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» проводит Российский союз промышленников и предпринимателей. Победители определяются в 16 номинациях, а всего в 2023 году в конкурсе приняли участие 287 крупнейших компаний страны. Гран-при конкурса в третий раз завоевала компания «ФосАгро» - один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Главный приз конкурсе присуждается компании, которая одержала победы сразу в нескольких номинациях конкурса, оценивающих разные сферы деятельности компании – развитие производства, качество продукции, кадровую политику, благотворительную и природоохранную деятельность.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

- Уже в третий раз Гран-при конкурса вручается ФосАгро. Это говорит об исключительно высокой оценке результатов деятельности компании в области корпоративной социальной ответственности, экономической и инвестиционной активности со стороны делового сообщества. ФосАгро остаётся локомотивом устойчивого развития, внося важный вклад в совершенствование корпоративных практик в масштабе страны, - прокомментировал награду президент РСПП Александр Шохин.

Темпы инвестиционного развития предприятий Группы ФосАгро продолжают увеличиваться. В 2022 году на инвестиционное развитие был направлен рекордный объём средств - почти 64 млрд рублей, на треть больше чем в 2021-м. В 2023-м году эту планку планируется поднять еще выше - до более 66 млрд рублей. В ближайшую на инвестиции предприятие планирует направить более 250 млрд рублей.

Ключевым инвестиционным объектом Стратегии развития ФосАгро до 2025 года является строительство нового завода-миллионника в Волхове, который должен выйти на производственную мощность уже в 2023 году. Этот проект - один из пилотных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Оно было подписано Министерством экономического развития, руководством Ленобласти и компанией «ФосАгро» в декабре 2020 года.

ФосАгро выполняет все взятые на себя обязательства в социальной сфере: проекты в области образования, здравоохранения, спорта и благоустройства городов присутствия, Забота о сотрудниках, их семьях и всех жителях регионов присутствия ФосАгро остается ключевым приоритетом для компании.

Победа в конкурсе стала прекрасным подарком к профессиональному празднику многотысячного коллектива ФосАгро – Дню химика.

- Каждый сотрудник внёс свой значимый вклад в эту победу, с исключительным профессионализмом выполняя свою работу, обеспечивая продовольственную безопасность страны и всего мира. Последовательное увеличение выпуска нашей экоэффективной продукции позволяет компании не только каждый год бить производственные рекорды, но и брать на себя дополнительные социальные обязательства. В результате в прошлом году мы увеличили финансирование социальных и благотворительных проектов почти в 2,5 раза – до 12,9 млрд рублей. Кроме того, мы в 1,5 раза нарастили налоговые отчисления – до более 59 млрд рублей, - подчеркнул генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников, поблагодарив Оргкомитет конкурса за признание достижений компании.

СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

Оргкомитет конкурса оценивал деятельность российского бизнеса в 2022 году. Решение о присуждении компании Гран-при за 2022 год было принято с учетом устойчивой динамики роста производственных показателей ФосАгро. Жюри принимало во внимание увеличение производительности труда, реализацию программы подготовки и развития кадров, значительный уровень финансирования и масштаба проектов в области природоохранной деятельности, высокий уровень социальной защиты работников, активное участие компании в программах социально-экономического развития регионов и муниципалитетов присутствия, масштаба благотворительных программ.

2022 год стал для ФосАгро рекордным по производству минеральных удобрений и кормовых фосфатов — выпущено 11,1 млн тонн (почти 5%роста к 2021 году). В развитие компании был вложен рекордный объём инвестиций – 63 млрд рублей (на треть больше, чем в 2021 году).

В 2022-23 годах ФосАгро проиндексировала заработные платы работников на 29%: при этом средняя зарплата выросла более чем на 40%. Также ФосАгро ежегодно выплачиваются премии к профессиональным праздникам – Дню Химика и Дню Горняка.

СПРАВКА. ИСТОРИЯ ПОБЕД

Впервые Гран-При конкурса РСПП было вручено за 2016 год, ФосАгро была признана победителем «за впечатляющие темпы роста и социальную ответственность ведения бизнеса по совокупности номинаций». В конкурсах за 2017 и 2018 года Гран-при не вручалось, однако ФосАгро одержала победы в номинациях «За динамичное развитие бизнеса», «За экологическую ответственность» и «За достижения в области охраны труда и здоровья работников». Второй раз в истории Гран-при конкурса вручили за 2019 год, второй раз подряд компании «ФосАгро», которая одержала победу более чем в половине номинаций. В конкурсе за 2020 год Гран-при было присвоено ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ФосАгро победила в номинациях «За экологическую ответственность» и «Лучший международный проект», а также в спецноминации «Лучшая практика по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». Гран-при конкурса за 2021 год получили АФК «Система» и «Сахалин Энерджи».

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