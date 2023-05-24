Четверых детей избили в частной школе в Петербурге

СК начал проверку из-за избиения детей в частной школе в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга проводит проверку по факту избиения детей в частной школе в Адмиралтейском районе города. Об этом стало известно после того, как 23 мая 2023 года в детскую больницу обратился 10-летний мальчик, ученик этой школы. Подробности рассказали в ведомстве.

- По данным следствия, школьник получил телесные повреждения во время обучения в частной школе, расположенной в квартире одного из домов по Садовой улице. После обращения в больницу с раной и осмотра врачей он был отпущен домой, - рассказали в комитете.

После этого следователи начали проверку и выяснили, что еще как минимум три ученика этой же школы пострадали от физического насилия в школе. Пока не уточняется, наносили ли побои детям учителям, либо кто-то еще.

На данный момент проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы, опрашиваются пострадавшие и свидетели, чтобы установить все факты произошедшего. После этого будет принято процессуальное решение.