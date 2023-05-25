ПСБ открыл новые офисы в Курортном и Красносельском районах Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба ПСБ.

ПСБ расширяет свое присутствие в регионах страны для повышения доступности финансовых услуг новых и действующих клиентов. Так, в Петербурге открылись сразу два новых банковских офиса, специализирующихся на обслуживании физических лиц.

Теперь ПСБ оказывает услуги жителям Сестрорецка – крупнейшего города Курортного района Санкт-Петербурга. Отделение открылось в самом центре по адресу: улица Володарского, 8.

Открытие офиса в Сестрорецке. Фото: пресс-служба ПСБ.

Офис в Сестрорецке. Фото: пресс-служба ПСБ.

Ещё один новый офис расположился в интенсивно развивающейся части Красносельского района на территории ЖК «Балтийская Жемчужина» (Петергофское шоссе, 45). Таким образом, общее количество отделений ПСБ в Санкт-Петербурге достигло 22.

Открытие офиса в ЖК «Балтийская Жемчужина». Фото: пресс-служба ПСБ.

Офис в ЖК «Балтийская Жемчужина». Фото: пресс-служба ПСБ.

В офисах мини-формата клиентам доступны открытие и обслуживание вкладов и счетов, оформление дебетовых и кредитных карт, потребительское кредитование, а также оформление заявок на ипотеку. Отделения оснащены банкоматами с функцией внесения и снятия наличных. Для удобства посетителей в каждом банковском пространстве предусмотрена комфортная зона ожидания.

Отделения оснащены банкоматами с функцией внесения и снятия наличных. Фото: пресс-служба ПСБ.

Банкомат с функцией внесения и снятия наличных в офисе в Сестрорецке. Фото: пресс-служба ПСБ.

«Несмотря на популярность сервисов дистанционного обслуживания и активную цифровизацию многих банковских процессов, есть ряд вопросов, которые клиенты предпочитают решать с помощью специалистов, поэтому нам важно сократить клиентский путь к нашим офисам. Расширяя сеть, мы решаем эту задачу и делаем для клиентов банковские услуги и сервисы ПСБ еще ближе и доступнее, а их обращение в банк – проще и удобнее», – комментирует открытие офиса Андрей Михно, заместитель управляющего по развитию розничного бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ.

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