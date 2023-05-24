Как Ленобласть превращается в столицу глэмпингов и гастрономического туризма

Ленинградская область создает новую туристическую географию. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ленинградская область ставит рекорды. В то время как туристическая сфера по всей стране только-только оправляется от последствий эпидемии коронавируса и последовавших за ней известных событий, регион ухитрился не только выйти на показатели 2019 года, который эксперты единогласно признавали «золотым временем туризма», но и серьезно их превзойти. О том, как Ленобласть формирует новую туристическую географию, рассказывает «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге».

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Для начала немного показательной статистики. Как сообщили «Комсомолке» в комитете по туризму и культуре, в 2022 году Ленобласть посетило более шести миллионов человек. При этом основной поток - 4 153 000 визитов - пришелся на экскурсантов. Это те, кто приезжает ненадолго (обычно менее чем на сутки), не пользуется никакими гостиницами и хостелами, имеет четкое понимание того, что и где он хочет посмотреть и, как правило, пользуется услугами гидов.

- По сравнению с 2021-м туристский поток в Ленинградскую область вырос на 23 процента и на 5 процентов превысил показатели допандемийного 2019-го, - уточняют в комитете. - И это несмотря на то, что в первой половине года в регионе все еще сохранялось большинство ограничений, связанных с распространением COVID-19.

Турпоток в 47 регионе вырос на 23 процента по сравнению с 2021 годом. Фото: Олег ЗОЛОТО

При этом 2022-й стал годом не только серьезных успехов, но и не менее серьезных вызовов. После того как в феврале - марте большинство стран закрыло для россиян границы, туристы, оставшиеся без излюбленных и привычных зарубежных маршрутов, принялись активно осваивать Россию. Спрос на внутренний туризм резко вырос, а вот предложение, как показали последующие события, соответствовало ему далеко не везде. Поэтому над ним пришлось серьезно поработать - в экстренном порядке решать вопросы по строительству новых гостиниц, кемпингов, баз отдыха и курортных кластеров. И тут Ленинградская область исключением тоже не стала.

- Сейчас на территории Ленобласти в общей сложности 935 коллективных средств размещения, в которых насчитывается суммарно 66 485 койко-мест, - уточняют в комитете. - Больше всего их расположено в Приозерском, Выборгском и Всеволожском районах.

В ЛЕСУ, НО С КОМФОРТОМ

Активно развивается в регионе и такая модная фишка последних лет, как кемпинг и глэмпинг. Это, если говорить совсем просто, способ размещения, который сочетает в себе одновременно и отдых на природе, и комфорт уровня полноценной гостиницы. Например, в кемпингах и глэмпингах люди могут жить в палатках, современных оборудованных всем необходимым шалашах или лесных домиках.

- За последние три года, несмотря на пандемию, было открыто 14 новых объектов, - рассказывают в комитете. - Такой прирост новых объектов обусловлен высоким уровнем спроса среди туристов. В среднем глубина бронирования данных объектов составляет 3-4 месяца. Всего на территории области насчитывается 63 объекта, из которых 6 палаточных кемпингов, 11 объектов, представляющих комплексное размещение, 43 глэмпинга и 3 автомобильных кемпинга. В основном все они сосредоточены во Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Ломоносовском, Лужском и Приозерском районах.

ПАШСКИЙ МЕД И СУДАК ПО-ИЖОРСКИ

Впрочем, одними лишь средствами размещения современного туриста не заманишь - слишком уж он попадается капризный и требовательный, много успел повидать и многим впечатлиться. Да и борьба за него среди регионов России в последний год развернулась нешуточная. Благо в Ленобласти это отлично понимают.

- Сейчас у нас реализуется целый ряд больших и интересных проектов, направленных на привлечение туристов со всей России, - отмечают в комитете. - Так, сейчас мы активно развиваем гастрономический туризм с упором на местную кухню. В частности, в регионе на средства гранта губернатора начата реализация проекта «География на вкус: Ленинградская область».

«География на вкус», поясняют в комитете, - это большой и красочный путеводитель, в котором перечислены все работающие в регионе кафе, рестораны, бары (даже сидродельни и пивоварни!), где можно попробовать настоящее «ленинградское меню». И оно, как показывает опыт составителей сборника, намного обширнее, чем может представить себе даже самый взыскательный турист. Ладожская корюшка и карельская калитка лишь верхушка айсберга. А как вам, например, петровская уха из осетрины, шампиньонов, окуня, цесарки и отварной спаржи? А пашский мед - уникальный продукт, производством которого занимаются в одном-единственном селе на семейной пасеке с многолетней историей? А выборгский крендель? Судак по-ижорски? Суворовская похлебка? Как уточняют в комитете, к участию в проекте приглашены рестораны, бары, кафе, сидродельни, лучшие пивоварни, а также продуктовые производства Ленинградской области - так что вопроса, будет ли он популярен у туристов, не возникает в принципе.

НОВЫЕ ПЛЯЖИ И БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Развивается туристическая сфера и в других направлениях. Так, в правительстве региона «Комсомолке» сообщили, что в 2023 году Ленобласть получит правительственный грант - 176 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на поддержку 25 туристических проектов - в частности, 10 новых кемпингов и автокемпингов, 5 пляжей и экотроп. Особым блоком в стратегии развитии значится создание безбарьерной туристической среды для людей с ограниченными возможностями.

- Кроме того, в мае этого года Ленобласть участвует в конкурсе Минэкономразвития России по созданию модульных некапитальных средств размещения, тех самых кемпингов и глэмпингов, в 2023/24 году, - отмечают в правительстве региона. - Предельный размер субсидии на регион составляет 936 миллионов рублей. Комитетом по культуре и туризму были направлены заявки, содержащие сведения об инвестиционных проектах, планируемых к реализации на территории Ленинградской области в 2023 и 2024 годах. В ближайшее время ожидается подведение итогов конкурсного отбора.

НА ПЛАШКЕ

А что еще?

В 2023/24 году туристическая сфера Ленобласти пополнится сразу несколькими масштабными инвестиционными проектами:

- новый горнолыжный центр «Золотая долина» в Коробицыно (объем инвестиций - 1,2 миллиарда рублей)

- проект по расширению гостиничного комплекса и строительство новых спортивных объектов на территории всесезонного курорта GORKI Golf&Resort (объем инвестиций - 600 миллионов рублей)

- проект по строительству глэмпингов «SATU (сказка)» (объем инвестиций - 30 миллионов рублей)

- проект по строительству кемпингов «Организация сети кемпингов объединенных общей концепцией» (объем инвестиций - 300 миллионов рублей)

- проект по строительству 2-й очереди горнолыжного курорта «Красное озеро» (объем инвестиций - 2,1 миллиарда рублей)

- проект по строительству многофункционального туристического комплекса Iterium.tech (объем инвестиций - 200 миллионов рублей).