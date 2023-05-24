Кулинарная феерия, рекордный мотопробег и песни под открытым небом: Какие сюрпризы приготовила Ленобласть к туристическому сезону - 2023

Узнали о сюрпризах, приготовленных Ленобластью к турсезону. Фото: предоставлено организаторами

Кемпинги, глэмпинги, горнолыжные курорты - это все, конечно, хорошо. Однако в условиях обострившейся конкуренции за российского туриста каждый регион нашей необъятной родины бросился искать свои фишки - что-то, что позволило бы ему выделиться среди остальных и привлечь еще большей гостей. Вот и Ленобласть не стала исключением: к грядущему туристическому сезону здесь приготовили целый калейдоскоп уникальных активностей, о которых мы сейчас расскажем подробнее. Все, конечно, не охватим - шутка ли, в «Календаре событий» региона более 700 позиций! - но о самом интересном поговорим.

«Дым над водой: от классики до рока»

Фестивалю "Дым над водой" исполнится шесть лет. Фото: vk.com/smokeonthewater2022

Традиционный фестиваль, входящий в подборки самых масштабных музыкальных событий летнего сезона. «Дым над водой» проводится регулярно с 2017 года при поддержке правительства Ленинградской области и так же регулярно собирает тысячи гостей со всех уголков не только России, но и мира. Это два дня музыкальной феерии под открытым небом, уникальная возможность послушать вживую самых необычных исполнителей, хорошо провести время и при этом неплохо прокачать свой музыкальный вкус. Так, в 2021 году статус хедлайнера сцены делили между собой ураганная рок-группа из Перу Blind Zero и скрипач-виртуоз Педро Карнейро. А 2022-м фестиваль прошел под эгидой новой русской классики - для гостей выступали Вячеслав Бутусов, Владимир Шахрин, Сергей Галанин и другие мэтры русского рока. Пока что дата, место и расписание нового фестиваля не объявлены, так что всем поклонникам хорошей музыки настоятельно рекомендуем следить за «Календарем событий».

«Калейдоскоп вкуса»

Узнать все о кухне Ленобласти можно на "Калейдоскопе вкуса". Фото: vk.com/gastro_festival_lenobl

Он же, неофициально, «Ленинградский пикник» - уникальная возможность совершить путешествие по истории традиционной кухни Ленобласти с древнейших времен и до наших дней. «Калейдоскоп вкуса» - без шуток и преувеличений одно из главных гастрономических событий каждого летнего сезона, так что всем, кто любит хорошо и (не побоимся этого слова!) интересно поесть, настоятельно рекомендуем. Это не просто кулинарный фестиваль - это масштабное состязание асов поварского дела, где наряду с современной кухней можно попробовать такую экзотику, как рыбник, калитки, овсяный кисель, уха по-ижорски, копченая салака, пшенная каша (да, ее тоже можно приготовить так, что пальчики оближешь, особенно по старинным рецептам!) и так далее, далее, далее. Ну и плюс - тоже традиционный большой концерт фольклорной музыки, огненные шоу, мастер-классы по готовке и многое-многое другое. «Калейдоскоп вкуса» регулярно кочует по Ленобласти - каждый год его принимает новый район. Программа грядущего фестиваля пока что не объявлена, однако известно, что он будет приурочен ко Дню Ленинградской области, 1 августа.

«Ладога Фест»

А это фрагмент знаменитого фестиваля "Ладога фест". Фото: предоставлено организаторами

Это не одно событие, а целый фестиваль, объединивший в себе сразу и экологические, и познавательные, и спортивные, и культурные мотивы. Проходит он в трех регионах - Санкт-Петербурге, Карелии и Ленобласти, но именно на последний традиционно приходится самая масштабная и интересная программа. В этом году для гостей фестиваля заготовили какое-то неимоверное количество активностей - от парусной регаты по Ладожскому озеру (регистрация, кстати, еще открыта, у кого есть личная яхта - спешите присоединиться!) до конного праздника, шоу малой авиации, выставки ретроавтомобилей, эпического заезда на квадроциклах по главным достопримечательностям региона и еще множества других. Рассказать обо всем в одной статье нечего и пытаться, так что рекомендуем следить за официальным сайтом фестиваля.

«Балтик Ралли»

Мотопробег «Балтик Ралли» закончится в Выборге в конце июля. Фото: предоставлено организаторами

Еще одна туристическая фишка, ставшая доброй традицией, - мотопробег «Балтик Ралли». Он проводится уже в третий раз и в этом году впервые выйдет за границы Северо-Западного региона: участники пробега преодолеют свыше 10 тысяч километров по маршруту Владивосток - Выборг. Если у вас нет своего мотоцикла, не расстраивайтесь - частью «Балтик Ралли» может стать любой желающий. По прибытии мотоколонны в Выборг (оно запланировано на 20-23 июля) состоится большой праздник с посещением Выборгского замка, выставкой оригинальных транспортных средств, соревнованиями по хоккею с шайбой, мотокроссу и теннису и большой музыкальной программой. Ну а любителям мотоциклов вообще будет раздолье: для них даже предусмотрена специальная детская зона, так что участвовать в пробеге можно целыми семьями.

«Бард-регата»

Думаете, фестивали авторской песни - это «Груша» да «Знаменка»? А вот и нет. Уже который год в июле в Ленинградской области в живописнейшем месте на побережье Финского залива проводится «Бард-регата» - всероссийский слет любителей душевно посидеть у костра и послушать бардовские песни. Это, что называется, классика из классик. Даже проживание предусмотрено в палатках. Единственное, поскольку фестиваль проходит на природе, добраться туда может быть не так-то просто, но если у вас есть свой автомобиль, где в магнитоле «заряжены» нетленки Окуджавы и Высоцкого, «Бард-регата» - определенно ваш выбор.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уголок дикой природы на ПМЭФ

Петербургский Международный экономический форум - глобальный «слет» предпринимателей, инноваторов, инвесторов и политиков разных уровней вплоть до первых лиц государства - мероприятие, конечно, не туристическое, но упомянуть о нем все равно стоит. Год от года стенды Ленинградской области на ПМЭФ входят как минимум в десятку самых запоминающихся, красиво и стильно оформленных и цепляющих взгляд. И в 2023 году регион не намерен себе изменять. Как рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, в этот раз стенд планируют оформить в виде места встречи с дикой природой. Его посетители смогут перенестись на побережье Финского залива и пройтись по лесной экологической тропе.

- Все это создаст непринужденную атмосферу и напомнит инвесторам о необходимости бережного отношения к природе Ленобласти, - отметил Александр Дрозденко. - Необычная концепция стенда родилась не случайно: мы успешно реализуем масштабную программу «Тропа 47», благодаря которой к 2024 году в регионе появятся 47 экологических троп. Продуманные и обустроенные маршруты привлекают путешественников из разных регионов России. В этом году на форуме Ленинградская область представит новую стратегию развития туристской инфраструктуры, - рассказал Александр Дрозденко.

ПМЭФ-2023 стартует уже совсем скоро - в этом году он пройдет с 14 по 17 июня. Ленинградская область планирует заключить на нем два десятка инвестиционных соглашений с компаниями из разных отраслей промышленности в общей сложности как минимум на 100 миллиардов рублей.