Сезон закончился - да здравствует сезон: В Ленобласти готовятся к ремонту и модернизации теплосетей и объектов ТЭК

Бригады Леноблводоканала всегда начеку. Фото: vk.com/vodokanallo

В Ленинградской области готовят масштабную кампанию по ремонту и модернизации тепловых сетей. 15 мая в Ленинградской области официально завершился отопительный сезон. Однако долго отдыхать коммунальщикам не пришлось: в регионе практически тут же началась подготовка к следующему. Как говорится, сезон закончился - да здравствует сезон! Скажем больше: кампания по ремонту и модернизации теплосетей и объектов топливно-энергетического комплекса, старт которой планируют дать уже в ближайшее время, вполне может стать одной из самых масштабных за последние годы. Подробности - в материале «КП в Санкт-Петербурге».

ПОМОЩЬ СВЕРХУ

По словам председателя комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергея Морозова, этот отопительный сезон прошел в целом без неприятных сюрпризов. Длился он ровно 230 дней (это примерно средний ежегодный показатель, ни больше ни меньше) - примерно столько же, сколько и предыдущий - и традиционно начался раньше всего в северо-восточных районах.

Всего в регионе более 700 котельных. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Зима оказалась довольно мягкой, так что сезон выдался вполне конструктивным, - рассказал «КП в Петербурге» Сергей Морозов. - Так, например, количество инцидентов на коммунальных сетях по сравнению с предыдущим годом сократилось на три процента.

Тем не менее топливно-энергетическому комплексу региона есть куда расти. И не успел завершиться в Ленобласти один отопительный сезон, как сразу же началась масштабная подготовка к следующему. Работа предстоит серьезная: по словам председателя комитета, впервые она будет организована при мощной финансовой поддержке федерального бюджета.

- Основные объекты, на которых мы планируем сосредоточиться, - теплосети в Бокситогорском, Тихвинском, Выборгском и Гатчинском районах, - рассказал Сергей Морозов. - Там пройдут самые масштабные работы.

ГАЗ - ВСЕМУ ГОЛОВА

Ленинградская область в стороне, конечно, тоже не останется. Так, в регионе продолжат программу субсидирования муниципальных образований, чтобы сельские поселения и небольшие городки, где не хватает бюджета на полномасштабный ремонт коммунальных сетей и объектов, все равно смогли его провести. В этом году, сообщает комитет по ТЭК, на эти цели из бюджета региона планируют выделить более 480 миллионов рублей. Их направят на ремонт и модернизацию 54 объектов теплоснабжения, в том числе на ремонт почти 10 километров теплосетей и замену оборудования в 52 котельных.

С котельными, к слову, связана своя масштабная история. В этом году их продолжат модернизировать - переводить с угля на природный газ. Как отметил глава ТЭК Ленобласти, это надежнее, эффективнее, а кроме того, позволяет существенно экономить бюджет.

- Выработка калорий на природном газе превышает аналогичный показатель у угольной котельной в четыре раза, - отметил Сергей Морозов. - То есть у газа топливная составляющая примерно чуть больше тысячи рублей, а у угля - больше четырех тысяч.

Всего в регионе насчитывается более 700 котельных. В рамках большой программы по модернизации перевести на газ планируют 101 из них. Когда в регионе стартует новый отопительный сезон, пока неизвестно - вероятнее всего, это традиционно произойдет в середине - конце сентября 2023 года.

КСТАТИ

Для оперативного реагирования на возможные инциденты, связанные с отопительным сезоном, - прорывы труб, выход из строя оборудования в котельных и так далее - в регионе создали 614 аварийно-ремонтных бригад. Всего в них состоит 2938 специалистов и задействовано 1087 единиц специальной техники. В правительстве Ленобласти отмечают, что все бригады постоянно находятся в режиме боевого дежурства: они укомплектованы транспортом, топливом, средствами связи и всеми необходимыми инструментами и круглосуточно готовы выдвинуться на срочный вызов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Также в ремонтную кампанию 2023 года запланированы большая модернизация и ремонт тепловых сетей и оборудования по инвестиционным программам и концессионным соглашениям, то есть с привлечением к работам частного бизнеса и с его же частичным финансированием. По данным комитета по ТЭК Ленинградской области, в общей сложности эта работа коснется трех муниципальных образований: Тихвина, Бокситогорска и Волхова. Там отремонтируют 1,4, 2,2 и 1,7 километра тепловых сетей соответственно.