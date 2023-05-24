Правительство Ленобласти оплатит установку 488 новых контейнерных площадок в районах

За правильное обращение с мусором в 47 регионе поощряют. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область стремительно движется к званию одного из самых чистых регионов России. В 2023 году на территории 71 муниципального образования в регионе появится 488 новых контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов, то есть любого мусора, который не имеет органического происхождения. Все работы по их установке и вводу в эксплуатацию оплатит областной бюджет.

- В настоящее время 68 из 71 муниципального образования заключили контракты на строительство 474 площадок накопления ТКО, - рассказала накануне председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова. - В числе муниципальных образований, первыми заключивших контракты, можно отметить администрации Подпорожского, Волосовского и Киришского муниципальных районов, а также поселения, входящие в состав этих районов. Тремя муниципальными образованиями, Светогорское городское поселение Выборгского муниципального района, Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района, Куземкинское сельское поселение Кингисеппского муниципального района, процедуры по заключению контрактов на настоящий момент не завершены.

На этом меры по поддержанию чистоты в муниципалитетах, конечно, не исчерпываются. Так, например, правительство Ленинградской области регулярно выделяет «подшефным» субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок. Больше того финансовый аспект активно используют не только для решения текущих проблем, но и в качестве инструмента мотивации для муниципалитетов.

- Создание современных площадок для ТКО - очень важная задача. Те муниципалитеты, которые с ней хорошо справляются и активно заключают контракты на строительство таких площадок, необходимо поощрять, - подчеркивал недавно губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - В том числе за счет перераспределения субсидий от тех, кто вовремя контракты не заключил.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По результатам конкурсного отбора комитетом по обращению с отходами заключены соглашения с муниципальными образованиями на ликвидацию в 2023-м 9 свалок. В следующие два года планируется ликвидировать 135 несанкционированных свалок.