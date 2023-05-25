Треть зданий, проверенных специалистами жилищной инспекции, оказались с нарушениями в Петербурге

37% проверенных зданий украшены незаконными рисунками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Специалисты Государственной жилищной инспекции периодически проверяют дома в Петербурге. За прошлую неделю они выявили нарушения в 28 процентах домов. Всего проверены фасады 541 здания, треть из них находятся в неудовлетворительном состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 25 мая.

- Также выявлены нарушения в уборке дворов. 28 процентов проверенных территорий не соответствуют нормам. На многих зданиях есть рисунки и объявления: это 37 процентов, - говорится в сообщении жилинспекции.

Кроме этого, специалисты рассказали о необходимости ремонта водосточных труб в 14 процентах домов Северной столицы. Многим из них требуется промывка фасадов и уборка квартальных проездов.

Специалисты жилищной инспекции направили в администрации районов письма, чтобы ведомства приняли оперативные меры. Управляющие компании Петербурга получили предостережения о недопустимости нарушений.