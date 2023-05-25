Строительство первого участка коричневой ветки метро Петербурга завершилось на 50%

Строительство первого участка коричневой линии метро Петербурга завершено почти на 50% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге продолжается строительство метро. На данный момент на коричневой новой ветке уже почти на 50 процентов завершились работы. Это участок от станции "Юго-Западная" до "Путиловской", которая станет пересадочной со станцией "Кировский завод". Об этом 25 мая 2023 года spb.kp.ru рассказали в "Метрострое Северной столицы".

- Да, строительство действительно идет. Сейчас уже закончены работы по сооружению основных конструкций перегонных тоннелей на "Юго-Западной" и "Путиловской". Продолжаются работы по сооружению сводов и платформ, постепенно станции приобретают привычный и знакомый для всех нас вид, - отметили в пресс-службе.

За годы строительство метро стоимость работ значительно выросла. Если в 2019 году контракт на строительство участка от "Юго-Западной" до "Обводного канала-2" с электродепо оценивался в 37,7 миллиарда рублей, то сейчас же стоимость участка "Юго-Западная"-"Путиловская" выросла до 60,7 миллиарда рублей. Оставшаяся часть линии до "Каретной", в которую также войдут станции "Броневая", "Заставская" и "Боровая" оценивается в 127,5 миллиарда рублей. Работы планируется завершить до конца 2029 года.