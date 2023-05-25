На комиссии ООН обсудили, как противодействовать телефонному мошенничеству. Фото: freepik.com.

Рост телефонного мошенничества наблюдается во всем мире. На 32-ой комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию выступил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал о результатах нового исследования специалистов компании про мошеннические колл-центры, работающие по принципу франшизы.

Результаты показали, что 212 офисов мошенников управляются тремя главными центрами. Инфраструктура для их деятельности сосредоточена в Нидерландах и Германии. Преступники используют профессиональные CRM-системы для управления звонками и фиксируют в них суммы украденного. Средний колл-центр похищает 40 тыс. долларов в месяц, а совокупный ущерб от деятельности всех точек, работающих по франшизе, в этом году достиг 100 млн долларов. Типовой телефонный офис совершает 70 тыс. звонков в день и насчитывает до 100 «операторов» в одну смену.

Спикер считает, что противостоять столь хорошо организованным преступным организациям можно только с помощью самых совершенных технологий и высококвалифицированных кадров. Путь к успеху, обратил внимание Станислав Кузнецов, лежит в объединении усилий всех стран на мировом уровне. Уже несколько лет ООН разрабатывает международную конвенцию по противодействию использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Идею такой конвенции, которую предложила Россия, поддержали многие страны.

За прошлый год количество кибератак на планете выросло на 38%. Их жертвами становятся не только крупные корпорации, критическая инфраструктура и финансовые институты, но и обычные граждане. Телефонный обман населения даже не требует применения специальных технических средств. В 2022 году ущерб от телефонного мошенничества в глобальном масштабе достиг 53 млрд долларов, а в 2027 году может превысить 70 млрд.

Россия не исключение: 83% граждан нашей страны хотя бы раз сталкивались с телефонными мошенниками, а в день поступает 5 млн таких звонков. Для сохранения данных своих клиентов Сбер создал Центр киберзащиты (Security Operations Center), который сегодня обрабатывает 400 млрд событий кибербезопасности в сутки. Ежедневно специалисты центра отражают более 100 атак на сервисы и инфраструктуру банка.