Новгородцы смогут бесплатно обучиться программированию осенью этого года. Фото: freepik.com.

В Великом Новгороде открылся филиал «Школа 21» - проект реализуется Сбером совместно с Правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого. Новый кампус откроет свои двери для учеников уже осенью 2023 года. Он станет первым в Северо-Западном федеральном округе.

В Новгородской области функционирует большое количество промышленных предприятий, поэтому спрос на цифровые кадры здесь высокий. Получение жителями образования в сфере информационных технологий увеличит уровень цифрового развития региона.

- Сотрудничество Сбера и Правительства Новгородской области сегодня охватывает практически все сферы жизни и позволяет реализовывать проекты, которые являются передовыми не только для нашего региона, но и для всей страны, - заявил управляющий Новгородским отделением ПАО Сбербанк Игорь Залукаев. - Уже не первый год большое внимание уделяем сфере образования. И мы рады расширять сотрудничество в части подготовки IT кадров. «Школа 21» - уникальный проект, отвечающий вызовам времени.

Кампус «Школы 21» в Великом Новгороде предоставит более 190 рабочих мест, что дает пройти основное обучение 250 ученикам. Здание площадью более 1700 кв.м. будет оснащено современным оборудованием и удобными зонами для обучения и отдыха.

- «Школа 21» в Великом Новгороде станет точкой притяжения талантов и центром подготовки кадров для высокотехнологичного бизнеса и откроет новые возможности для развития не только студентам НовГУ, но и всем новгородцам от 18 до 80 лет, - заявил ректор Новгородского государственного университета Юрий Боровиков. - Сегодня мы делаем значимый шаг в создании образовательной площадки, которая станет драйвером развития человеческого капитала региона в цифровую эпоху.