Введение курортного сбора в Петербурге могут перенести на апрель 2024 года

Турсбор составит 100 рублей с человека за сутки. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Курортный сбор в Петербурге пока не будут вводить. Эти планы отложили с августа текущего года на апрель 2024 года. Об этом пишет «Петербургский дневник» со ссылкой на документ, который сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

- В соответствии с документом курортный сбор будет действовать на всей территории города с 1 октября 2023 года, но для туристов ситуация не изменится, поскольку до 31 марта 2024 года размер сбора составит 0 рублей, - сообщили в издании.

С туристов будут брать по сто рублей за сутки проживания в Северной столице, но действовать эта мера начнет лишь 1 апреля. Гостям города придется платить сразу за весь срок, который они планируют провести в культурной столице. Однако, если позже планы все-таки изменится, то часть денег туристу вернут.

При этом, spb.kp.ru не нашла на сайте Смольного документ, подтверждающий информацию о переносе сроков введения курортного сбора.

- Документ еще дорабатывается, не можем ничего комментировать, пока он не будет готов, - объяснили в ведомстве.