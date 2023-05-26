Помогает и дает надежду: как совместное творчество меняет жизнь детей и их родителей

Как совместное творчество меняет жизнь детей и их родителей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Тема инклюзивного образования для многих остается сложной и неоднозначной. Но наше общество постепенно приходит к тому, что необходимо включать детей с особенностями развития или ограниченными возможностями здоровья в обычную реальность - в учебу, в творчество. И нам, в свою очередь, тоже включаться в их мир. Так уж повелось, что в нашей стране именно Санкт-Петербург считается и является законодателем традиций и правил формирования инклюзивной среды. Инклюзивными проектами в городе занимаются не только специализированные организации, культурные учреждения, но и бизнес. На днях отчетным праздничным концертом свое 10-летие отметил творческий детский центр «Артерия», который существует благодаря поддержке «Группы ЛСР», крупнейшего строительного холдинга Северо-Запада. Принимают в центр абсолютно разных ребят, ведь каждый ребенок, вне зависимости от наличия или отсутствия у него диагнозов, талантлив и настроен на творчество. И результат, как говорится, на лицо!

- Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ КАЖДОГО

Петру Уланову 22 года, в "Артерии" он занимается около 9 лет - практически с самого основания. У молодого человека ДЦП и еще несколько прогрессирующих заболеваний. Поначалу казалось, что парень мало что сможет делать на занятиях, но педагоги и окружение удивительным образом разбудили творческие наклонности юноши.

- Мы долго искали место, которое помогло бы нам интегрироваться в общество, нашли "Артерию" и даже не ожидали таких чудес. Мой сын не говорит, но у него прекрасная письменная речь, он публикуется в журнале центра "Мы", занимается рисованием, изучает английский и прекрасно на нем пишет! - рассказывает Елена Рыбка, мама Петра. - "Артерия" для нас - родное место, настоящая семья.

- Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

У Ольги Федоровой и ее сына, 11-летнего Марка похожая история: искали место, где особенности здоровья не становятся препятствием для развития. Про "Артерию" Ольга узнала случайно и очень счастлива, что вместе с сыном попала в этот дружный коллектив.

- Раньше мы занимались индивидуально, а тут открылась возможность коллективного творчества и это очень здорово. Марк участвует в вокальных и театральных номерах, рисует. Огромная благодарность педагогам, которые помогли адаптироваться и справиться со сложностями в самом начале.

- Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Занятие в творческом центре у этих ребят тесно переплетены с жизнью. Приобретенные в студии навыки помогают общаться и заводить друзей, стимулируют интеллектуальное развитие. Впрочем, дело не только в занятиях, в "Артерии" занимаются и ребята, у которых нет проблем со здоровьем - а это очень хорошая школа жизни для каждого ребенка. Дети с ограниченными возможностями здоровья интегрируются в общество и не ощущают себя в изоляции. А те, у кого диагнозов нет, учатся воспринимать своих сверстников, как равных.

- Мы здесь даже не коллеги, а большая семья. Вместе занимаемся, гастролируем, у нас много общих воспоминаний и впечатлений. За годы совместного творчества уже научились понимать друг друга с полуслова и чувствовать эмоции. Это очень здорово и вдохновляет на создание новых спектаклей, концертных номеров, - говорит преподаватель младшей группы творческого центра "Артерии" Злата Голенева.

Кстати, на первые спектакли центра приходили в основном знакомые и родственники артистов, но с каждым годом зрителей становилось все больше. На 10, юбилейном праздничном концерте "Артерии" зал был полон, приходится даже брать на руки детей, а кому-то - стоять в проходе.

- Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

ВКЛЮЧИТЬСЯ В ЖИЗНЬ

Творческий детский центр "Артерия" появился 10 лет назад, но полноценной жизнью начал жить после того, как шефство над ним взяла «Группа ЛСР».

- Мы начинали в небольшом мансардном помещении, занималось около 40 детей и только художественным творчеством, возможностей для большего не было. Сейчас у нас одновременно занимается 150 детей, половина из которых - с ограниченными возможностями здоровья, есть все необходимые методические материалы. Работа идет по 2 образовательным программам - творческое направление (вокал, танец, художественно-театральные занятия, литературный кружок, английский язык) и профессиональная подготовка (компьютерная графика и театральный костюм), - рассказывает директор творческого детского центра "Артерия" Юлия Дунаевская.

Директор творческого детского центра «Артерия» Юлия Дунаевская. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Программы разработаны с учетом возраста, состояния здоровья детей и конечных задач. А педагоги подбираются с профильным образованием, опытом работы и, конечно, желанием работать.

- Главные задачи нашего центра - создание образовательной среды для детей, их социализация, преодоление проблем, связанных с отставанием в развитии, различными болезнями, отсутствием родителей, низким социальным уровнем семьи и другими причинами. А это предполагает, что ребенок занимается у нас длительное время, - добавляет Юлия Дунаевская.

- Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Но самое главное, в центре детям - абсолютно всем! - нравится. Ребята занимаются с удовольствием, устают все, но учатся терпеть, прилагать усилия, преодолевать трудности. А ведь способность упорно двигаться к цели необходима каждому, вне зависимости от состояния здоровья, но для ребят с особенностями развития ценна вдвойне - им приходится намного больше труда прикладывать для приобретения самых простых навыков. И в «Артерии» готовы им в этом помогать.