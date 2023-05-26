Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил о заморозках в Ленинградской области в выходные

Заморозки придут в Ленобласть в ночь на 28 мая Фото: Олег ЗОЛОТО

Предстоящие выходные в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не порадуют погодой. С пятницы, 26 мая 2023 года, в городе похолодало до плюс 15-17 градусов. День города тоже выдастся прохладным, а в ночь на воскресенье, 28 мая, по Ленинградской области ожидаются заморозки. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Основное опасное явление, которое ждем в выходные дни, это заморозки в ночь на воскресенье. Снова погоду определяет антициклон, будет тихо и малооблачно, поэтому в середине ночи 28 мая местами по Ленинградской области, да и в соседних областях тоже вероятны заморозки в воздухе и на почве до минус 1 градуса, - сообщил синоптик.

Суббота, когда Петербург будет отмечать День города, обещает стать самым холодным днем за этот период. В городе подует западный ветер, который не будет давать воздуху прогреться. Днем максимальная температура всего плюс 13-15 градусов, а в середине дня пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье будет уже теплее. Температура может повыситься до плюс 20 градусов.