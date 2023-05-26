Погода на День города в Петербурге будет холодной и дождливой

В День города в Петербурге будет холодно и пасмурно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В субботу, 27 мая 2023 года, Санкт-Петербург отметит день рождения - 320 лет со дня основания города. В этот день пройдет очень много гуляний. Однако те, кто собирается отправиться в город на праздник, должны одеться потеплее и позаботиться о зонте, так как погода будет холодная, а в середине дня пройдет дождь. Об этом предупредил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Самым холодным днем станет суббота, да, не повезло нам на день города, но бывало и хуже. В субботу, 27 мая, западный ветер, пусть и не сильный, не даст прогреться воздуху. Поэтому днем максимальная температура в Санкт-Петербурге всего плюс 13-15 градусов, а в середине дня еще пройдет кратковременный дождь, - сообщил синоптик.

Но, как отметил Колесов, это не самый холодный День города в истории. В 2010 и 2019 годах в день города было всего плюс 12 градусов, а дождей еще больше.

В ночь на 28 мая очень похолодает, а в Ленинградской области даже ожидаются заморозки до минус 1 градуса. Зато уже в воскресенье снова до плюс 20 градусов.