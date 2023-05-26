В «Севкабель Порту» открылась ярмарка современного искусства и выставка особых художников

В общественном пространстве «Севкабель Порт» открылась большая ярмарка современного искусства «Port Art Fair 2023». С 26 по 28 мая здесь можно увидеть более ста работ, которые привезли в Санкт-Петербург 70 независимых художников, а также 16 галерей со всей России. Это масштабный культурный проект, который шагнул.

Накануне Дня города искусство вышло за рамки привычной экспозиции прямо на улицы – набережная у причала «Севкабель Порт» превратилась в выставку под открытым небом. Здесь студия «Новые городские художники» и компания «Газпром нефть» представили совместный арт-проект, который уже с 1 июня превратит сотни рекламных щитов по всей стране в спонтанные уличные выставки живописи, посвященные добру, заботе и человеческому теплу.

По словам авторов идеи, вместо привычной рекламы жители Петербурга, Москвы и городов Сибири увидят работы художников-самоучек, написанные в стиле наивного искусства. В качестве холстов используют рекламные щиты на популярных пешеходных маршрутах.

Это не только художественный, но и социальный проект. «Газпром нефть» и «Новые городские художники» помогают талантливым людям, живущим в домах-интернатах, раскрывать свой потенциал и заниматься искусством. У каждого из художников, участвующих в арт-эксперименте, необычная судьба и свое восприятие окружающего, основанное на жизненном опыте. Живопись помогла им поверить в себя и преодолеть стереотипы общества. Например, художницу Zoika профессиональные критики называют последовательницей стиля гениального экспрессиониста Жана-Мишеля Баския. А работы Марины Монки вошли в коллекцию Академии художеств в Санкт-Петербурге.

У арт-проекта добрый посыл: художники предлагают нам оглянуться вокруг и найти теплые слова для друзей, подарить нежные объятия родным, напомнить близким, как они важны для нас, и как мы их любим. Через простые сюжеты и образы, часто взятые из детства, живописцы рассказывают, как важно проявлять заботу, внимание и благодарность к окружающим нас людям.