Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 мая 2023 11:16

Обгорело 20% тела: Видео взрыва электросамоката под мужчиной во время поездки в Петербурге

На видео попал момент взрыва электросамоката под мужчиной во время поездки в Петербурге
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
На видео попал момент взрыва электросамоката под мужчиной во время езды в Петербурге

На видео попал момент взрыва электросамоката под мужчиной во время езды в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге электросамокат неожиданно взорвался под мужчиной во время поездки. Вечером 25 мая 2023 года петербуржец направлялся по своим дела на Васильевском острове. Не спеша он ехал по 13-линии В.О., когда вдруг батарея транспорта взорвалась и загорелась. Момент взрыва попал на видео камер уличного наблюдения.

- Мужчина катался на электросамокате, когда под ним неожиданно взорвалась батарея транспортного средства. Пострадавший спрыгнул с взорвавшегося электросамоката, а затем вызвал скорую, - сообщил spb.kp.ru источник.

На кадрах видно, что мужчина не гнал на электросамокате, а ехал с небольшой скоростью. Взрыв выглядел очень мощным. Несмотря на это, пострадавший смог позвонить в скорую помощь. На место происшествия прибыли медики и экстренно госпитализировали "наездника" в больницу. У мужчины от взрыва остался серьезный ожог 20 процентов тела: обгорели задние поверхности бедер и поясница. В шоковом состоянии пациента отправили в ожоговую реанимацию.

На данный момент не сообщается, катался ли мужчина на личном электросамокате, либо же взял его в аренду. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает детали и причину произошедшего.

ЧППроисшествия: ЧП