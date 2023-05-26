Обгорело 20% тела: Видео взрыва электросамоката под мужчиной во время поездки в Петербурге

На видео попал момент взрыва электросамоката под мужчиной во время езды в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге электросамокат неожиданно взорвался под мужчиной во время поездки. Вечером 25 мая 2023 года петербуржец направлялся по своим дела на Васильевском острове. Не спеша он ехал по 13-линии В.О., когда вдруг батарея транспорта взорвалась и загорелась. Момент взрыва попал на видео камер уличного наблюдения.

- Мужчина катался на электросамокате, когда под ним неожиданно взорвалась батарея транспортного средства. Пострадавший спрыгнул с взорвавшегося электросамоката, а затем вызвал скорую, - сообщил spb.kp.ru источник.

На кадрах видно, что мужчина не гнал на электросамокате, а ехал с небольшой скоростью. Взрыв выглядел очень мощным. Несмотря на это, пострадавший смог позвонить в скорую помощь. На место происшествия прибыли медики и экстренно госпитализировали "наездника" в больницу. У мужчины от взрыва остался серьезный ожог 20 процентов тела: обгорели задние поверхности бедер и поясница. В шоковом состоянии пациента отправили в ожоговую реанимацию.

На данный момент не сообщается, катался ли мужчина на личном электросамокате, либо же взял его в аренду. Сейчас полиция проводит проверку и устанавливает детали и причину произошедшего.