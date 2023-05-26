Домклик Сбербанка: каждую 15-ю сделку с недвижимостью в СЗФО оформляют без ипотеки. Фото: freepik.com.

По данным аналитиков Домклик, в Сбербанке каждую 15-ю сделку с недвижимостью в СЗФО заключают за свои средства – без использования ипотеки. В офисе банка готовят договор, направляют документы на электронную регистрацию и обеспечивают безопасный расчёт после перехода права.

Так, за четыре месяца 2023 года сервисом Сбера «Электронная регистрация» от Домклик для неипотечных сделок жители Северо-Запада воспользовались 6тыс. раз, услугу «Безопасные расчёты» от Домклик выбирали ещё чаще – 6,2 тыс. раз. При этом, клиент сам решает, нужен ему только один из сервисов или оба одновременно. Недавно Домклик запустил новый сервис «Регистрация и расчёты», который объединяет эти две услуги, – с его помощью можно безопасно зарегистрировать право собственности и провести денежные расчёты между сторонами почти в 3 раза дешевле, чем если оформлять их по отдельности. За первый месяц с момента запуска услуги «Регистрация и расчеты» в СЗФО ею воспользовались уже более тысячи раз.

Услуга подходит тем, кто покупает или продаёт вторичную недвижимость или дом с участком. В сделке могут участвовать только физлица — и со стороны покупателя, и со стороны продавца.

Записаться на сделку за свои средства в офисе Сбербанка можно с помощью сервиса недвижимости Домклик от Сбера. Реклама.