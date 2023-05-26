Как защитить данные с помощью менеджера паролей. Фото: freepik,com.

Для каждого аккаунта или личного кабинета в целях безопасности данных рекомендуется использовать уникальные пароли. Надёжный пароль должен состоять минимум из 12 символов и содержать сочетание заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов. В нём не должна использоваться очевидная или известная информация, например, дата рождения, имена членов семьи или кличка домашнего животного. Запомнить каждый пароль непросто, а хранить данные на листочке – не безопасно. Лучший вариант – использовать менеджер паролей.

Что это такое, как он работает и на сколько это безопасно рассказал директор по развитию облачных и инфраструктурных решений МегаФона Александр Осипов.

Менеджер паролей — это программа для хранения логинов, паролей от учётных записей и безопасной авторизации в интернете. Воспользоваться этой программой стоит в том случае, если вы не умеете создавать сложные пароли и запоминать их, если вы часто совершаете покупки в интернете и устали каждый раз вручную вводить информацию с банковских карт, если у вас большая база логинов, паролей и вы хотите перенести всё в единое хранилище или вы когда-то становились уже жертвами мошенников после утечки данных.

Учитывая, что менеджеры паролей хранят всю важную информацию, возникает вопрос, насколько безопасно ими пользоваться. Эксперт отметил, что в этих программах используется алгоритм шифрования AdvancedEncryptionStandard (AES), не поддающейся взлому. Менеджер можно разблокировать только с помощью правильного «мастер-пароля», который является ключом к цифровому хранилищу со всеми паролями. Пользователю нужно запомнить всего лишь один пароль, поэтому важно не забыть его, иначе придется выполнить сброс паролей для всех онлайн-аккаунтов.

Для повышения надежности менеджера паролей можно включить многофакторную аутентификацию (MFA) для учетных записей. При разблокировке менеджера паролей в дополнение к «мастер-паролю» потребуется дополнительный ключ. Это может быть Touch ID, Face ID или код, отправленный в мобильное приложение для аутентификации.

Эксперт отметил, что в каждом менеджере паролей предусмотрен собственный набор функций, однако в целом использование менеджеров паролей является безопасным. Защищайте свои данные в сети и относитесь серьёзнее к вашей личной информации. Реклама.