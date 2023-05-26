Николай Валуев в Петербурге проведет тренировку для спортсменов из ЛНР

Николай Валуев сделает чемпионов из спортсменов из ЛНР. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето в Санкт-Петербурге начинается спортивно. С 28 мая по 4 июня в Санкт-Петербурге пройдет социально-ориентированный проект по развитию регионального спорта «Вместе сильнее». Город посетят 50 юных спортсменов и тренеров из Луганской Народной Республики.

Официальное открытие проекта пройдет 29 мая в 12:00 в Центральном зале Спортивной Федерации бокса И.С Андреева. На торжественной церемонии выступят известные спортсмены: двукратный чемпион России, пятикратный чемпион мира по версии Паназиатской боксерской ассоциации, двукратный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Николай Валуев и чемпион СНГ и славянских стран (CISBB) по версии WBC, чемпион мира по версии GBU Александр Котлобай. Почетные гости скажут напутственные словами гостям и проведут тренировку по боксу.

Для юных спортсменов подготовили насыщенную спортивную программу. С 29 по 31 мая для ребят пройдут мастер-классы и показательные тренировки от действующих спортсменов Федерации Бокса, Дзюдо и Скалолазания Санкт-Петербурга. Это еще не все. Представители юношеского спорта также посетят Федерацию Дзюдо Санкт-Петербурга, Спортивный клуб дзюдо «Явара-Нева» и Федерацию Скалолазания Санкт-Петербурга.

Футбол стал одним из символов блокады Ленинграда. В рамках проекта пройдет торжественное мероприятие, посвященное первому футбольному матчу в осажденном городе 1942 года. Важное для истории Санкт-Петербурга событие пройдет на стадионе «Динамо» 31 мая в 12:00. По приглашению Санкт-Петербургского «Динамо» члены общества «Динамо Луганск» примут участие в торжественно-траурной церемонии.

Юных гостей из ЛНР ожидает и культурная программа. Ребята отправятся на обзорную экскурсию по Северной столице на автобусе, посетят Эрмитаж и Петропавловскую крепость и даже Петергоф.

Проект «Вместе сильнее» организовала Санкт-Петербургская коллегия адвокатов «Кальнер Лигал» совместно с Республиканским физкультурно-спортивным обществом «Динамо» Луганской Народной Республики. Инициативу поддержал Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Министерства культуры, спорта и молодежи Луганской народной республики.