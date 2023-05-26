Компании Северо-Запада за год инвестировали в цифровую трансформацию 410 млн рублей

45 компаний Северо-Запада прошли масштабную цифровую трансформацию. Фото: Kandinsky 2.1

В День российского предпринимательства Сбер представил интересную статистику. С начала 2023 года уже 45 компаний Северо-Запада прошли цифровую трансформацию и ещё 100 - планируют. В чем вообще суть цифровой трансформации? В оптимизации системы управления на базе цифровых решений. Это помогает бизнесу быстрее развиваться, повысить эффективность и ускорить продажи.

Чаще всего, решение о перестройке в Северо-Западе принимают компании агропромышленного комплекса, торговли и производства. Самыми «инновационными» регионами стали Санкт-Петербург и Ленобласть. Так на новые рельсах движутся вперед около 50 проектов разных компаний.

- Почти 90% компаний в СЗФО осознают необходимость использования новых технологических решений, а общий объем заключенных контрактов на реализацию таких решений с 2022 года составил 410 млн рублей, - заявил управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

На Северо-Западе самыми востребованными инструментами цифровой перестройки бизнеса считаются мобильные приложения и системы лояльности, выстраивание аналитических данных для собственников бизнеса, интеграции искусственного интеллекта, облачные технологии, промышленный интернет вещей.