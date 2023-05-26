Отели в Петербурге будут заполнены на 70% в День города

Гости города забронировали гостиницы категории 3-5 звезд. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге 27 мая отметят День города. Северной столице исполнится 320 лет. В праздничный день в город на Неве приедут множество туристов. Отели категории 3-5 звезд в эти выходные будут загружены на 70 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма.

- Согласно данным аналитической системы гостиничного рынка, темпы восстановления и роста загрузки в этом году опережают показатели аналогичного периода предыдущих двух лет, - отметили в ведомстве.

Спрос на номера в отелях высокий и на период с 9 до 12 июня. Этот бум связан с празднованием в стране Дня России. Ключевым мероприятием события станет Фестиваль духовых оркестров.

Наибольший спрос на гостиницы заметили и на время проведения Петербургского международного экономического форума, который состоится с 14 по 17 июня. В основном, забронированы пятизвездочные гостиницы. Большая часть из них – заполнены в субботу, 17 июня.