«Рады, что приехали»: издательство из Санкт-Петербурга представило свою литературу на книжной ярмарке в Уфе

Петербургское издательство представило свою литературу на книжной ярмарке в Уфе. Фото: Степан СТЕПАНОВ

С 26 по 28 мая в Уфе проходит международная книжная ярмарка «Китап-байрам» (в переводе с башкирского языка — праздник книги: прим. ред.). Это масштабное событие для сферы литературы: в столице Башкирии собрались представители крупных и частных издательств, книжных магазинов, модельных библиотек. Среди участников книжной ярмарки — частное издательство из Санкт-Петербурга, которое объединило молодых родителей. Единомышленники выпускают книги для детей. Как рассказал представитель издательства Виталий Родин, они принимали участие во многих книжных выставках по всей стране и даже за границей, но в Уфе издательство оказалось впервые. «Каждый год мы с удовольствием ездим на 25–30 выставок нашей страны, а в прошлом году мы представляли свои книги в Узбекистане. В Уфу приехали первый раз, здесь мы никогда не были. Город еще, правда, не посмотрели: будет один день после выставки, чтобы познакомиться поближе с культурой Уфы», — отметил Виталий. Представитель Санкт-Петербургского издательства оценил по достоинству подготовку книжной ярмарки в Уфе. «На выставке все здорово, хорошо: народу много, книги покупают. Мы очень рады, что приехали. Организация на хорошем уровне», — заключил Евгений.