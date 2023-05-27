В Петербурге начали праздновать 320-летие города

В Петербурге пройдут мероприятия в честь Дня города. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге отмечают 320-летие города. С этим праздником петербуржцев-ленинградцев поздравил губернатор Александр Беглов. От отметил, что Северная столица справляется с любыми сложностями и не перестает развиваться.

- В архитектуре – легкость устремленных ввысь шпилей соседствует с монументальностью. Не в этом ли знак того, что заложенная Петром I твердыня будет стоять всегда. За три с лишним века враг ни разу не ступил на наши улицы, хотя желающих было немало – шведы, немцы, англичане мечтали сравнять Петербург с землей. Не вышло, - сказал глава города.

Градоначальник возложил цветы к надгробию Петра Первого в соборе Петропавловской крепости. Таким образом, он почтил память основателя города. Вместе с ним цветы возложил спикер ЗакСа Александр Бельский. По традиции, 27 мая будут возложены цветы и к Медному всаднику.

- В Мариинском дворце будут чествовать новых почетных граждан Петербурга. Вечером состоится концерт «Классика на Дворцовой», - рассказали в Смольном.