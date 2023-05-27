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Общество27 мая 2023 10:33

Более 1000 студентов поучаствовали во флешмобе в честь 320-летия Петербурга

Акцию в знак любви к городу организовал комитет по транспорту
Анастасия НУРАДИЛОВА
Молодежь выразила любовь к Петербургу. Фото: Комитет по транспорту

Молодежь выразила любовь к Петербургу. Фото: Комитет по транспорту

Комитет по транспорту организовал праздничную акцию в честь 320-летия города. На площадке трамвайного парка №3 на Васильевском острове собрались более 1000 человек. Они устроили флешмоб, выразив таким способом любовь к городу.

Сначала петербуржцы проехали на транспорте с флагами России и Петербурга. Фото: Комитет по транспорту

Сначала петербуржцы проехали на транспорте с флагами России и Петербурга. Фото: Комитет по транспорту

Студенты из Северной столицы сначала проехались на общественном транспорте с флагами России и Петербурга, а потом выстроились в изображения трамвая, сердца и цифр «320».

- Сегодня гордое имя «Невский» носит самый современный трамвайный вагон Петербурга, который закупается в рамках масштабной программы обновления городского электротранспорта «Сохраняя историю, движемся в будущее». Название отражает неразрывную связь истории нашего города с развитием транспорта, - отметил глава ведомства Валентин Енокаев.

Он также рассказал, что в Северной столице 140 лет назад запустили знаменитую пассажирскую конку, а сейчас петербуржцы ездят уже на ультрасовременном транспорте.

В акции поучаствовали более 1000 человек. Фото: Комитет по транспорту

В акции поучаствовали более 1000 человек. Фото: Комитет по транспорту

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