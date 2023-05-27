Сотни петербуржцев пришли на концерт «Классика на Дворцовой» в честь Дня города

Событие стало кульминацией праздника. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В честь Дня города в Петербурге прошел концерт «Классика на Дворцовой». Событие стало кульминацией праздника. Каждый год на сцене показывают новое театральное действо. Концерт собирает всегда самые лучшие голоса планеты.

Шоу стало кульминацией празднования Дня города. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- В этом году в программе итальянский бас-баритон Томмазо Бареа, колоратурное сопрано Нина Минасян, русский тенор Сергей Романовский, тенор Липарит Аветисян и другие. Концерт посетил известный аккордеонист Петр Дранга, - рассказали организаторы.

На концерте был аккордеонист Петр Дранга. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Проект обрел статус Национального события России. Кроме этого, «Классику на Дворцовой» по праву признали Лучшим музыкальным событием. С этим нельзя поспорить: масштаб мероприятия, яркие костюмы, шикарные декорации – все в праздничном стиле, в лучших традициях торжества.

Шоу, как всегда, удивило зрителей масштабностью и яркостью. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Ежегодно выступления артистов поддерживает комитет по культуре Петербурга, а увидеть кульминацию Дня города можно абсолютно бесплатно. Сцена установлена прямо в естественных архитектурных декорация Дворцовой площади, у стен Зимнего Дворца.

Тысячи петербуржцев пришли на концерт. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- «Классика на Дворцовой» - уникальный праздник, где слилось все лучшее, что свойственно нашему городу: страсть к прекрасному и увлечение новыми технологиями, имперский размах и внимание к деталям, яркие краски и утонченный стиль.