Богатый урожай черники намечается в лесах Петербурга и Ленобласти летом

Большой урожай черники ожидается в Петербурге и области / Фото: Каждой твари по паре

Предстоящее лето в Санкт-Петербурге и Ленинградской области обещает быть очень богатым на чернику. Уже сейчас кусты начали обильно цвести, а это значит, что ягод будет мерено-немерено. Много ягод - это радость не только дня людей, но и для птиц и медведей, которые обитают в наших лесах. Об этом 29 мая 2023 года рассказал биолог Павел Глазков.

- Проверил во Всеволожском районе черничник. Ягода обильно цветет! В этом году намечается богатый урожай этой одной из самых популярных ягод нашего региона! Так что готовьте ведра, - отметил Глазков.

Он добавил, что в лесу после снежной зимы очень много комаров. Поэтому, отправляясь в лес, надо брать не только корзинки, но и средства от летающих кровососов.

Биолог отмечает, что черника - очень ценный корм для медведей. Несмотря на небольшую калорийность, при массовом потреблении они хорошо обеспечивают энергетические потребности даже такого огромного зверя как медведь.