График выплаты пенсий в июне 2023 года в Санкт-Петербурге
Фото: Олег ЗОЛОТО
Пенсионный фонд России опубликовал новый график выплаты пенсий в июне 2023 года в Санкт-Петербурге. В первый летний месяц социальные выплаты и пенсии начнут выдавать с 5 числа. Никаких серьезных изменений не предвидится, так как все большие праздники уже прошли. Публикуем точный график на июнь.
В отделениях почты:
5 июня - за 3 и 4 июня
6 июня - за 5 и 6 июня
7 июня - за 7 июня
8 июня - за 8 и 9 июня
9 июня - за 10 и 11 июня
13 июня - за 12 и 13 июня
14 июня - за 14 июня
15 июня - за 15 июня
16 июня - за 16 и 17 июня
19 июня - за 18 и 19 июня
20 июня - за 20 июня
21 июня - за 21 июня.
В отделениях почты с выходными воскресенье - понедельник:
3 июня - за 3 и 4 июня
6 июня - за 5 и 6 июня
7 июня - за 7 июня
8 июня - за 8 июня
9 июня - за 9 и 10 июня
10 июня - за 11 и 12 июня
13 июня - за 13 июня
14 июня - за 14 июня
15 июня - за 15 июня
16 июня - за 16 и 17 июня
17 июня - за 18 и 19 июня
20 июня - за 20 июня
21 июня - за 21 июня.
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 июня. Выплата мер социальной поддержки согласно графику доставки пенсий и социальных выплат. А выплата по дополнительному массиву - 16 июня.
Выплаты через кредитные организации:
Дополнительные массивы - 2, 5, 13, 19 и 26 июня.
Меры социальной поддержки:
Кредитные организации - 16 июня.
Сбербанк:
20 июня - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы,
21 июня - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский районы,
22 июня - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский.