График выплаты пенсий в июне 2023 года в Санкт-Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Пенсионный фонд России опубликовал новый график выплаты пенсий в июне 2023 года в Санкт-Петербурге. В первый летний месяц социальные выплаты и пенсии начнут выдавать с 5 числа. Никаких серьезных изменений не предвидится, так как все большие праздники уже прошли. Публикуем точный график на июнь.

График выплаты пенсий в июне 2023 года в Санкт-Петербурге

В отделениях почты:

5 июня - за 3 и 4 июня

6 июня - за 5 и 6 июня

7 июня - за 7 июня

8 июня - за 8 и 9 июня

9 июня - за 10 и 11 июня

13 июня - за 12 и 13 июня

14 июня - за 14 июня

15 июня - за 15 июня

16 июня - за 16 и 17 июня

19 июня - за 18 и 19 июня

20 июня - за 20 июня

21 июня - за 21 июня.

В отделениях почты с выходными воскресенье - понедельник:

3 июня - за 3 и 4 июня

6 июня - за 5 и 6 июня

7 июня - за 7 июня

8 июня - за 8 июня

9 июня - за 9 и 10 июня

10 июня - за 11 и 12 июня

13 июня - за 13 июня

14 июня - за 14 июня

15 июня - за 15 июня

16 июня - за 16 и 17 июня

17 июня - за 18 и 19 июня

20 июня - за 20 июня

21 июня - за 21 июня.

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 июня. Выплата мер социальной поддержки согласно графику доставки пенсий и социальных выплат. А выплата по дополнительному массиву - 16 июня.

Выплаты через кредитные организации:

Дополнительные массивы - 2, 5, 13, 19 и 26 июня.

Меры социальной поддержки:

Кредитные организации - 16 июня.

Сбербанк:

20 июня - Московский, Петроградский, Василеостровский, Пушкинский, Колпинский, Кировский районы,

21 июня - Адмиралтейский, Выборгский, Калининский, Приморский, Курортный, Красногвардейский районы,

22 июня - Центральный, Фрунзенский, Невский, Красносельский.