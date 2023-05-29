График выплаты пенсий в июне 2023 года в Ленинградской области Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в июне начнут выдавать пенсии с 3 июня и продолжат по 21 число. Традиционно выплаты можно будет получить в отделениях почты, а также в кредитных организациях, в том числе Сбербанке. Публикуем точный график выплаты пенсий в июне 2023 года в Ленинградской области.

График выплаты пенсий в июне 2023 года в Ленинградской области

В отделениях почты:

3 июня - за 3 и 4 июня

6 июня - за 5 и 6 июня

7 июня - за 7 июня

8 июня - за 8 июня

9 июня - за 9 и 10 июня

10 июня - за 11 и 12 июня

13 июня - за 13 июня

14 июня - за 14 июня

15 июня - за 15 июня

16 июня - за 16 и 17 июня

17 июня - за 18 и 19 июня

20 июня - за 20 июня

21 июня - за 21 июня.

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 июня. Выплата мер социальной поддержки согласно графику доставки пенсий и социальных выплат. А выплата по дополнительному массиву - 16 июня.

Выплаты через кредитные организации:

Дополнительные массивы - 5, 13, 19 и 26 июня.

Меры социальной поддержки:

Кредитные организации - 16 июня.

Сбербанк:

19 июня - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы,

20 июня - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Сосновый Бор.