График выплаты пенсий в июне 2023 года в Ленинградской области
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Ленинградской области в июне начнут выдавать пенсии с 3 июня и продолжат по 21 число. Традиционно выплаты можно будет получить в отделениях почты, а также в кредитных организациях, в том числе Сбербанке. Публикуем точный график выплаты пенсий в июне 2023 года в Ленинградской области.
В отделениях почты:
3 июня - за 3 и 4 июня
6 июня - за 5 и 6 июня
7 июня - за 7 июня
8 июня - за 8 июня
9 июня - за 9 и 10 июня
10 июня - за 11 и 12 июня
13 июня - за 13 июня
14 июня - за 14 июня
15 июня - за 15 июня
16 июня - за 16 и 17 июня
17 июня - за 18 и 19 июня
20 июня - за 20 июня
21 июня - за 21 июня.
Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 июня. Выплата мер социальной поддержки согласно графику доставки пенсий и социальных выплат. А выплата по дополнительному массиву - 16 июня.
Выплаты через кредитные организации:
Дополнительные массивы - 5, 13, 19 и 26 июня.
Меры социальной поддержки:
Кредитные организации - 16 июня.
Сбербанк:
19 июня - Бокситогорский, Волховский, Выборгский, Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Приозерский, Сланцевский, Тихвинский, Тосненский районы,
20 июня - Волосовский, Всеволожский, Гатчинский, Ломоносовский, Сосновый Бор.