Что делать, если стали хуже слышать

Как лечить нарушения слуха и вредны ли слуховые аппараты, рассказала врач сурдолог-оториноларинголог Анастасия Быкова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С изменением слуха могут столкнуться и вы, и ваши родственники. Как сохранить слух и что делать, если проблема обнаружилась? Рассказывает Анастасия Быкова, врач сурдолог-оториноларинголог медицинского центра «ТопФон».

Как понять, что у моих близких что-то не так со слухом?

- Мы это понимаем из общения друг с другом. Когда человек часто переспрашивает в разговоре или напрягается, тратит много сил, чтобы расслышать отдельные фразы. Это может происходить и в спокойной обстановке. А еще тяжелее ему ориентироваться в шуме: на улице, в магазине, в кафе, когда сразу много людей разговаривают. Пожилые люди зачастую очень сильно прибавляют звук телевизора, слушают с оглушающей громкостью радиопередачи или музыку, - говорит Анастасия Быкова.

Чтобы отследить изменения слуха у детей, нужно обращать внимание на развитие их речи. Как она появляется и насколько хорошо ребенок произносит слова. Важно вовремя заметить нарушения речи у детей, которые длительно занимаются с логопедами без явного прогресса.

Что делать, если обнаружили проблемы со слухом?

- Необходима проверка слуха у специалистов. В основном про ЛОР-врачей все знают, но сурдологи до сих пор вызывают удивление! Это по сути такой же ЛОР-врач, но он дополнительно владеет всеми методами обследования слуха. У него есть современные приборы, которые дают объективную информацию, как мы слышим. Этот специалист и диагностирует, и может лечить, и в дальнейшем назначает реабилитацию в течение практически всей жизни.

Нужны ли регулярные проверки слуха?

- В сурдологии, как и в любой сфере, развивается профилактическое направление. Если когда-то у человека случались ушные заболевания - острые и хронические отиты, черепно-мозговые, акустические и баротравмы, - ему прописывают график, когда он должен проверять слух. Это минимум раз в год, а на начальных этапах еще чаще. Отдельная категория - специалисты, которые трудятся в шумных условиях. Военные, работники промышленных производств, профессиональные музыканты, те, кто работают со звукозаписью. Они профилактически, раз в год минимум, проходят стандартное аудиологическое обследование у сурдолога. Это «золотой стандарт» диагностики во всем мире - тональная пороговая аудиометрия. Проверка занимает 5-10 минут, но мы получаем основную информацию о слуховой функции и можем в дальнейшем сориентировать человека.

Как лечить нарушения слуха?

- Все зависит от ситуации: какая причина, сколько времени прошло до визита к врачу и непосредственно данные обследования. В результате анализа всех этих факторов мы решаем, требуется ли лечение с помощью лекарств, если это острый период или обострение хронического процесса. Здесь на первом месте у пациента и врача – время, самое ценное, что у нас есть.

Снижение слуха, вызванное острым или хроническим отитом, требует лечения под контролем доктора. Это могут быть и лекарственные препараты, и хирургическое вмешательство. В дальнейшем, в отдельных ситуациях после комплексного лечения слух может нормализоваться практически на 100 процентов.

Слух может снижаться постепенно, и бывает сложно отследить явный момент, когда это началось, заметила Анастасия Быкова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если человек долго не обращался к сурдологу?

- Слух может снижаться постепенно, и бывает сложно отследить явный момент, когда это началось. Так случается у большинства людей. Длительные изменения считаются хроническим состоянием, и чаще всего мы говорим о сенсоневральной тугоухости.

В нее входит и возрастное снижение слуха (пресбиакузис). Оно затрагивает всех людей и минимальные признаки возможны уже в возрасте 20 с небольшим лет. И это еще имеется в виду здоровый человек, а ведь зачастую есть какие-то другие заболевания, даже косвенно влияющие на слуховую функцию. В первую очередь, снижаются высокие частоты, но именно они - самые важные в разборчивости и чёткости слуха. Не просто ведь хочется прибавить громкость на телевизоре, а разобрать, понять, что конкретно собеседник нам сказал - это самая частая жалоба и запрос для коррекции.

Вредны ли слуховые аппараты?

- Это миф, который до сих пор поддерживают даже некоторые врачи, к большому сожалению. Чем только не пугают людей, которым и так хватает стресса, когда они не могут чётко расслышать окружающих дома или на работе. Бытует мнение, что слуховые аппараты «расслабляют» человека, и способность слышать снижается. Это не так, медицина развивает технологии каждый день! Слуховой аппарат выступает в роли своеобразного тренажера. Современные модели программируются компьютером на основании проверки вашего слуха, той самой аудиограммы. Прибор работает индивидуально для вас тогда, когда нужна коррекция и громкости, и разборчивости речи.

Слуховые аппараты бывают разными по строению: модели, которые прячутся за ухо и которые вносятся в слуховой канал. На этапе их изготовления мы ограничиваем барабанную перепонку мягким вкладышем, поэтому повредить ее никак нельзя. Комплексно разговаривать о подборе слухового аппарата можно только с сурдологом, который будет рядом с пациентом от момента диагностики до настройки готового устройства. Слуховые аппараты нужны не всем, но консультация врача-специалиста рекомендована всем, кто готов разобраться с проблемой снижения слуха.

Сколько стоят современные слуховые аппараты?

- Стоимость аппаратов складывается из многих показателей: мощность, конфигурация, дополнительные функции для комфортного использования, так называемая «начинка». Как говорят мои коллеги, самый лучший аппарат - тот, который на вас, и вы забываете про него. То есть он совсем не ощущается и дарит естественный звук. Программируемые через компьютер слуховые аппараты, настроенные именно для конкретного человека, в самом нижнем диапазоне стоят 28-29 тысяч рублей. Верхней границы условно нет, потому что все производители продолжают улучшать технические параметры, чтобы мы могли позволить себе самое лучшее.

СПРАВКА

Записаться на консультацию к врачу сурдологу-оториноларингологу медицинского центра «ТопФон» Анастасии Быковой можно по ссылке или по телефону 8 (812) 317-07-07.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Подготовила: Анна СОЛОВЬЕВА

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