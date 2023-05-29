Погода на июнь 2023 года в Санкт-Петербурге: Лето начнется с дождей и холода

Погода на июнь 2023 года в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Лето пришло. Хочется тепла, солнца и хороших дней на природе. Но жителям Санкт-Петербурга в этом году пока не повезет. Июнь 2023 года в Северной столице, в большей степени, будет холодным, пасмурным и дождливым. Погода окажется прохладнее, чем обычно бывает в Петербурге в первый летний месяц. Рассказываем, какой будет погода на июнь 2023 года в Санкт-Петербурге.

Погода на июнь 2023 года в Санкт-Петербурге

Весна в Петербурге заканчивается холодом и дождями. Такая же погода продолжится практически весь июнь. По климатической норме в первый летний месяц в Северной столице среднесуточная температура составляет порядка плюс 16 градусов. Но в этом году, особенно в начале месяца, температура будет на 1,5-2 градуса ниже.

Вторая декада июня в Петербурге окажется чуть потеплее, но все настроение испортят дожди, которые будут идти практически каждый день и очень обильно.

По данным ведущего специалиста центра "Фобос" Михаил Леуса, теплая погода в июне придет лишь в третьей декаде месяца. Тогда уже можно будет доставать шорты и футболки. Однако дожди продолжатся.