«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ подвели итоги образовательного конкурса «МАФ проект». Рендер: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

В Петербурге подвели итоги образовательного кейс-чемпионата «МАФ проект» по созданию альбома малых архитектурных форм. В конкурсе соревновались 11 студенческих команд из СПбГАСУ. Итогом состязания стала разработка МАФ сразу для двух проектов в городе - ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и экорайона «Юнтолово» в Приморском районе.

«МАФ проект» проходил в два этапа. На первом студенты-архитекторы посетили «Северной долину», изучили окружающую застройку, проанализировали окружающую среду и разработали проект малых архитектурных форм. На втором этапе из лучших конкурсантов сформировали команды, и к ним присоединились экономисты-сметчики - студенты факультета экономики и управления. Основываясь на прошлых наработках, команды разработали единые концепции и рассчитали бюджет проектов.

Программа кейс-чемпионата также включала в себя мастер-классы от команды строительной компании. На них студенты узнали о роли МАФов в проектов, формировании сметы и экономическом обосновании, а также научились правильно презентовать свои разработки.

Рендер: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

По итогам экспертного голосования первое место разделили две команды. Студенты из команды North Park предложили оборудовать зону с беседками, арт-объектами, спорт-площадкой, зоной для занятия йогой и коворкингом. После доработки этот МАФ появится в «Северной долине». Участники команды «Триглиф» создали проект многофункционального «холма» из дерева, совмещающего всесезонную горку, детский скалодром и амфитеатр для отдыха. Доработанный проект будет реализован в одном из дворов «Юнтолово».

Остальные команды получили дипломы в специальных номинациях. Победители конкурса и самые активные участники кейс-чемпионата приглашены на оплачиваемую стажировку в строительную компанию.

Кейс-чемпионат «МАФ проект» - один из проектов образовательной программы «Главстрой Санкт-Петербург», направленной на раннюю профориентацию, а также обучение школьников и студентов. Компания открывает федеральные центры образования на базе своих школ, а также взаимодействует с высшими учебными заведениями по созданию образовательных кластеров в новых жилых районах.