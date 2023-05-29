Видеть мир отчетливо и ярко

Обращайтесь к врачу, если картинка в глазах стала нечеткой. Фото: Офтальмологический центр «Зрение».

Если ваши глаза стали чувствительны к свету и каждый его источник вызывает раздражение, если зрение становится нечетким, расплывчатым, как будто вы смотрите сквозь туман, самое время записаться на прием к офтальмологу, ведь это симптомы катаракты. Это заболевание является основной причиной слепоты в мире. И даже в современном российском городе остается главной причиной фактической слепоты. К сожалению, катаракту нельзя предотвратить, но можно вылечить.

Катаракта - заболевание, связанное с помутнением хрусталика. На протяжении всей нашей жизни хрусталик обновляется, «обрастает» волокнами. С годами он уплотняется, теряет свою первоначальную прозрачность и начинает пропускать намного меньше света. «Мир кажется тусклым» - так описывают свое состояние пациенты.

- Как правило, катаракта диагностируется у большого количества людей после пятидесяти лет. При этом у перешагнувших рубеж 80 лет болезнь проявляется в ста процентах случаев, - объясняет врач-офтальмолог-хирург ОЦ «Зрение» Марина Максимова. - Не нужно надеяться, что болезнь пройдет сама или перестанет прогрессировать. Ухудшение со временем будет только продолжаться и может привести к полной потере зрения.

Заболевание хрусталика имеет несколько уровней развития, и каждый из них имеет свои основные признаки. Но известны и общие симптомы катаракты, на которые стоит обратить внимание.

- В глазах начинает периодически двоиться. Такой симптом сразу указывает на то, что есть проблемы в хрусталике. Этот признак то появляется, то исчезает в зависимости от того, на какой стадии прогрессирования находится болезнь. Также при развитии катаракты появляется нечеткая картинка, все образы расплывчатые, скорректировать это не помогут даже очки. Еще стоит обращать внимание на такой симптом, когда предметы перестают быть яркими и насыщенными, а пациент перестает различать некоторые цвета, - отмечает врач-офтальмолог ОЦ «Зрение».

Современное оборудование позволят сделать операцию безболезненной. Фото: Офтальмологический центр «Зрение».

Одно из основных признаков проявления этого заболевания - потребность постоянно менять оптику, будь это очки или линзы. Зрение постоянно меняется, поэтому такие симптомы тоже заставляют задуматься о походе к офтальмологу. Помимо возрастных, есть и другие причины развития катаракты. Это сахарный диабет, травма глаза, отслойка сетчатки, миопия высокой степени, прием гормональных препаратов, влияние радиации. Нельзя забывать и о генетике: если у кого-то в роду было это заболевание, то, скорее всего, оно будет передано другим поколениям. Людям с отягощенной наследственностью рекомендуется быть внимательнее к своим глазам и проходить периодические осмотры у офтальмолога дважды в год.

В ОЦ «Зрение» лечение катаракты происходит исключительно самым современным способом и совершенно безболезненно. Оборудование центра позволяет выполнять операции с самыми сложными случаями катаракты. Время операции занимает от 5 до 15 минут. Что немаловажно: пациенту нет необходимости ожидать индивидуально рассчитанный искусственный хрусталик - все виды искусственных хрусталиков здесь всегда в наличии.

Обследование, диагностика, сдача всех необходимых анализов займет не больше часа. Затем вместе с хирургом можно выбрать удобный день и время операции, а после приема можно насладиться вкусным чаем и обсудить детали с родственниками в уютном кафе.

Для иногородних гостей работает отель, где можно остаться на ночь под присмотром персонала, а утром пройти первый послеоперационный осмотр и уехать домой.

- Преимущества лечения катаракты в ОЦ «Зрение» - это минимум потраченного времени на обследование, весь спектр диагностической линии, подбор самых сложных и современных искусственных хрусталиков и отсутствие очереди на операцию, - поясняет Марина Максимова. - Все наши специалисты с высокой квалификацией, очень любознательны, совершенствуют свои навыки, и знания, можно обратиться к любому доктору с самыми сложными случаями.

Я желаю вам найти своего доктора, с которым вам будет уютно работать!

КОНКРЕТНО

Сейчас в ОЦ «Зрение» проходит акция - удаление катаракты за 42 тыс. рублей. Записаться на прием к врачу можно по телефону: 8 (812) 603-90-44.

Адрес:

Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, 20 к1

Подготовил: Олег СОИН

Реклама. ООО «Инкерман». LjN8JsvTx