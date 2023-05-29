Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 мая 2023 13:20

Метро до Пулково построят в срок после 2030 года

Власти Петербурга отменили разработку документации для станции метро «Пулково»
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
На сроки выполнения "бумажной" работы это никак не повлияет.

На сроки выполнения "бумажной" работы это никак не повлияет.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) отменил свое распоряжение, касающееся красной ветки метро. В нем говорилось о разработке документации по планировке территории под продолжение Кировско-Выборгской линии. Предполагалось, что «Проспект Ветеранов» перестанет быть конечной и обзаведется соседями - станциями «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково». А подземка дотянулась бы прямиком до аэропорта.

На деле страшно звучащее «отмена распоряжения» - всего лишь бюрократическая необходимость. Она никак не повлияет на сроки окончания бумажной работы, заверили Spb.kp.ru в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), ответственном за строительство метро.

- Разработка документации увязана с планировочными решениями ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и ОАО «РЖД». Подготовка документации для размещения объектов метрополитена – сложный и трудоемкий процесс. В данном случае для завершения задачи потребовались дополнительные работы и уточнения проектных решений, - объяснили в КРТИ.

По словам пресс-службы, упомянутые компании планируют разместить на территории аэровокзального комплекса новые инфраструктурные объекты и развивать улично-дорожную сеть. Их решения должны учитываться в бумагах. Кроме того, сам процесс поиска подходящей под станции метро земли занимает много времени. По итогу, в КРТИ не успели закончить бумажную работу в срок, до 30 марта, и просто попросили КГА выдать новое задание на разработку документации. Чтобы доделать начатое.

После 2030 года пассажиры смогут доезжать до аэропорта не только на автобусах.

После 2030 года пассажиры смогут доезжать до аэропорта не только на автобусах.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В связи с истечением срока действия распоряжения КГА для продолжения работы КРТИ обратился в КГА о выдаче нового задания на разработку ППТ. Плановый срок утверждения ППТ IV квартал 2023 года, - заключили в КРТИ.

Сроки все те же, напомнили в комитете: проектирование нового кусочка красной линии, согласно Адресной инвестпрограмме, и было заложено на 2023-2025 годы. Работы уже профинансированы.

КОНКРЕТНО

Продлевать красную линию метро от «Проспекта Ветеранов» решили, чтобы обеспечить аэропорт Пулково дополнительным транспортом. Продление красной ветки давно нарисовали в Отраслевой схеме развития метро.

Дождаться появления станции «Пулково», а вместе с ней и промежуточных «Ульянки» и «Авиагородка» получится только после 2030 года. Точнее назвать сроки строительства станций пока невозможно – конкурсы на разработку документации для каждой из них начнутся после того, как территорию под линию окончательно распланируют.

КАРТИНА ДНЯ