Метро до Пулково построят в срок после 2030 года

На сроки выполнения "бумажной" работы это никак не повлияет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) отменил свое распоряжение, касающееся красной ветки метро. В нем говорилось о разработке документации по планировке территории под продолжение Кировско-Выборгской линии. Предполагалось, что «Проспект Ветеранов» перестанет быть конечной и обзаведется соседями - станциями «Ульянка», «Авиагородок» и «Пулково». А подземка дотянулась бы прямиком до аэропорта.

На деле страшно звучащее «отмена распоряжения» - всего лишь бюрократическая необходимость. Она никак не повлияет на сроки окончания бумажной работы, заверили Spb.kp.ru в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), ответственном за строительство метро.

- Разработка документации увязана с планировочными решениями ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» и ОАО «РЖД». Подготовка документации для размещения объектов метрополитена – сложный и трудоемкий процесс. В данном случае для завершения задачи потребовались дополнительные работы и уточнения проектных решений, - объяснили в КРТИ.

По словам пресс-службы, упомянутые компании планируют разместить на территории аэровокзального комплекса новые инфраструктурные объекты и развивать улично-дорожную сеть. Их решения должны учитываться в бумагах. Кроме того, сам процесс поиска подходящей под станции метро земли занимает много времени. По итогу, в КРТИ не успели закончить бумажную работу в срок, до 30 марта, и просто попросили КГА выдать новое задание на разработку документации. Чтобы доделать начатое.

После 2030 года пассажиры смогут доезжать до аэропорта не только на автобусах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В связи с истечением срока действия распоряжения КГА для продолжения работы КРТИ обратился в КГА о выдаче нового задания на разработку ППТ. Плановый срок утверждения ППТ IV квартал 2023 года, - заключили в КРТИ.

Сроки все те же, напомнили в комитете: проектирование нового кусочка красной линии, согласно Адресной инвестпрограмме, и было заложено на 2023-2025 годы. Работы уже профинансированы.

КОНКРЕТНО

Продлевать красную линию метро от «Проспекта Ветеранов» решили, чтобы обеспечить аэропорт Пулково дополнительным транспортом. Продление красной ветки давно нарисовали в Отраслевой схеме развития метро.

Дождаться появления станции «Пулково», а вместе с ней и промежуточных «Ульянки» и «Авиагородка» получится только после 2030 года. Точнее назвать сроки строительства станций пока невозможно – конкурсы на разработку документации для каждой из них начнутся после того, как территорию под линию окончательно распланируют.