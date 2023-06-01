Приемная кампания: Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики начинает, абитуриент выигрывает

Проректор по внешним связям и работе с абитуриентами университета Владимир Дмитриев. Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

В Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики 1 июня стартует приемная кампания 2023/24 учебного года. Что ждет абитуриентов СПбУТУиЭ этим летом? Рассказывает проректор по внешним связям и работе с абитуриентами университета Владимир Дмитриев.

- Владимир Яковлевич, во многих вузах абитуриенты могут подавать документы только с 20 июня, у вас же с 1 июня. Почему?

- Да, верно, в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики традиционно с началом лета стартует и новая приемная кампания. Это дает возможность выпускникам прошлых лет подать документы без очереди. Кроме того, сотрудники приемной комиссии за это время могут спокойно посмотреть, как все работает, исправить неточности, недостатки и ко второй половине июня выйти с идеально отшлифованным механизмом приема. Это даст в последующем возможность оперативно принимать документы и отвечать на все возникающие вопросы.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

- Есть ли какие-то изменения в приемной кампании?

- Даже по сравнению с прошлым годом их много. Если брать самые крупные, то в 2023 году единые сроки подачи документов на все формы обучения по программам бакалавриата – до 20 августа. Нужно отметить еще одно новшество – пополнение портфеля образовательных программ высшего образования. К имеющимся специальностям добавились «Управление персоналом», «Бизнес-информатика», «Логистический менеджмент», «Ивент-индустрия», «Экономика организаций и предприятий», «Правоохранительная деятельность». Это если говорить о бакалавриате. Количество магистерских программ тоже увеличилось. Появились «Налоговый юрист», «Юрист в сфере уголовного судопроизводства», «Бизнес-информатика». Важно сказать и о большом выборе программ с применением дистанционных образовательных технологий. Это очень удобно не только для жителей отдаленных регионов, которые, не приезжая в Санкт-Петербург, могут получить документ об образовании Северной столицы, но и для тех, кто живет и работает в городе. Они попросту не будут тратить время на дорогу, обучение будет проходить дистанционно.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

- На Ваш взгляд абитуриент сегодня – это кто?

- Любознательный, ответственный, в меру озорной человек. С профессиональными целями, инициативный, с новыми проектами, предложениями, хорошими коммуникативными навыками. Именно такие и приходят в Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики поступать, а самое главное – они четко определились с выбором будущей профессии. Но не буду лукавить, есть и те, кто еще не до конца определился с профессиональной траекторией. Этим ребятам мы можем помочь. В самый разгар летней приемной кампании, с 3 июля, в университете по будням будет работать консультационный центр. Консультанты центра – заведующие кафедрами, отделениями, директора институтов, колледжа. Важно отметить, центр работает не только для таких абитуриентов, но и для тех, кто знает о своей будущей деятельности, но хотел был еще чуть-чуть уточнить. Как правило, такие поступающие задают вопросы о процессе обучения, о практике, последующем трудоустройстве. Приходят и те, кто поступает не в этом году, интересуются на будущее.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

- А если я хочу получить консультацию до начала работы консультационного центра университета, есть ли другие способы?

- Конечно, есть масса вариантов. Во-первых, дни открытых дверей. Там вы узнаете не только о профессиях, но и правилах приема, стоимости обучения, льготах и скидках при поступлении, бесплатных местах, внеучебной деятельности. Кстати, ближайший день открытых дверей – 4 июня в 12.00. Это будет воскресенье, есть возможность приехать потенциальным поступающим и из других регионов. Тем более, что не выпускные классы уже будут на каникулах. Во-вторых, в будни можно прийти в приемную комиссию. Напоминаю гостям, что временно вход в университет с 8-й Красноармейской улицы. Будет стоять навигация, не запутаетесь. Это если речь идет об очных консультациях. Если нужна онлайн-консультация, то самый распространенный способ – бесплатная горячая линия для абитуриентов (8 800 600 86 76), мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram), чат на официальном сайте университета, социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники). В рабочее время сотрудники университета будут рады ответить на вопросы о поступлении.

Фото: пресс-служба СПбУТУиЭ.

СКАЗАНО

- Думаю, что каждый абитуриент на протяжении не только одного года, а нескольких лет готовился к сдаче единых государственных экзаменов, поэтому сдать их будет не так-то сложно. Впрочем, напомню, что Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики принимает документы с минимальными баллами ЕГЭ.

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