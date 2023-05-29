Лондонский «Арсенал» удалил поздравление Аршавина с днем рождения из-за жалоб украинских болельщиков

«Арсенал» удалил поздравление Аршавина с днем рождения. Фото: t.me/fczenit

Игрок «Зенита» Андрей Аршавин 29 мая отмечает свой 42-й день рождения. Но поздравлять футболиста с именинами решили не все. И причиной для этого стал вовсе не потерянный номер телефона когда-то сокомандника и товарища. Так, пресс-служба лондонского «Арсенала» удалила пост-поздравление спортсмена из-за крупной волны жалоб от украинских болельщиков. Но Интернет, как говорится, ничего не забывает.

– Желаем тебе хорошего дня, Андрей, – говорилось в подписи к ролику, который был опубликован утром понедельника.

В социальной сети Twitter футбольный клуб из Англии выложил видео с голами, которые забил Аршавин в ворота «Ливерпуля» еще в самом начале своей карьеры за рубежом – в матче 2009 года. В той игре футболист также оформил покер: четыре гола, забитых одним игроком за один матч.

Российские пользователи возмущаются произошедшим в комментариях под тематическими постами в социальной сети ВКонтакте. С их слов, случившееся показывает уровень свободы слова и реакцию «отмены» в действии. Напомним, Андрей Аршавин выступал за «Арсенал» достаточно долго: с 2009 по 2013 год. Всего в команде он провел 144 матча и забил 31 гол. Кстати, сейчас за «Арсенал» играет украинский футболист Александр Зинченко. Имеет отношение он к сандалу или нет – остается только гадать. Но это далеко не первый случай, когда спорт смешивается с политикой. Так, украинскому футболисту французского клуба «Марсель» Малиновскому пришлось публично извиниться за объятия с российским полузащитником Александром Головиным.