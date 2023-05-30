Элитную черешню из Мелитополя планируют продавать в Петербурге

Точная информация о сроках поставки и ценах станет известна в середине июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сезон черешни стартовал в Мелитополе. Раньше ягоду из этого города ценили в Европе, но и сейчас ее называют элитной. Власти Запорожской области организовали поставки в разные регионы страны, в том числе планируют завезти сезонные лакомства в Петербург. Об этом spb.kp.ru рассказал начальник управления мелиорации и водного хозяйства министерства АПК и продовольственной политики Запорожской области Андрей Сугут.

- Уже с 10 июня будут первые поставки ранней Мелитопольской черешни в Крым и на материк. Какие города - пока не известно, но некоторые оптовые продавцы пообещали повезти ягоду в Петербург, - рассказал Андрей Сугут.

Он отметил, что точная информация о поставке мелитопольской черешни в Северную столицу появится в середине июня, но вероятность, что ягоде все-таки быть – очень высока.

Сейчас в Запорожской области обрабатывают 280 гектар садов, чтобы возродить бренд «Мелитопольская черешня» и вернуть его на российский рынок.