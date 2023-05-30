«Царица ночи» расцветет в Ботаническом саду в Петербурге в ближайшие два дня

На уникальном кактусе появится оранжевый цветок. Фото: Ботанический сад

В Ботаническом саду Петра Великого рассказали о скором цветении Царицы ночи в Петербурге. В пресс-службе предупредили, что это произойдет со дня на день. С виду растение похоже на уникальный кактус с желто-оранжевым цветком.

- Сегодня или завтра будет цвести Царица ночи! Точные данные будут после 14:00, следите за новостями, - появилось сообщение в соцсетях Ботанического сада.

Растение цветет всего одну ночь. Фото: Ботанический сад

Уникальность растения заключается в том, что оно цветет всего одну ночь. В этот раз в саду распустятся всего пять оранжевых цветков, бутоны которых уже приготовились раскрыться.

По научному Царицу ночи называют селеницерусом. Ежегодно цветение растения вызывает ажиотаж среди посетителей – все хотят успеть понаблюдать за необычным кактусом. Поэтому петербуржцам и гостям города заранее напоминают про цветок.