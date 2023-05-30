«Расслабленно и пофигово»: Зачем люди в возрасте увлекаются плейстиком

«Игра «Плейстик» для активного долголетия» победила в номинации «Здоровый образ жизни». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«СИДИТЕ ДОМА, ДОРОГИЕ»

На залитом солнцем островке Инженерного сквера у Михайловского замка постепенно собираются женщины, как их принято называть, «серебряного возраста». В спортивных штанах, курточках, шапочках. Они становятся в широкий круг и начинают разминаться.

- Сегодня нас будет не слишком много - все же на улице только пять градусов, многие уже с утра отзвонились и сказали, что холодно, не пойдут. Я так и отвечаю: конечно, сидите дома, дорогие. Ничего страшного - тут у нас приходят все по желанию. Вот Ирина у нас раньше ходила нечасто, только вслед за подружкой, а потом тренировки ей стали помогать - спина перестала болеть, поняла их важность - и теперь приходит регулярно, - объясняет инструктор Светлана Профит и кивает на рядом стоящую женщину. Та улыбается в ответ.

Полет комарика, встреча с солнцем, что-то там про кошечку. Со стороны движения кажутся легкими, будто для детей, но вот ты уже в поте лица пытаешься зафиксировать себя в позе на одной ноге. Идет общий прогиб, и краем глаза ты замечаешь, что те самые обладательницы «серебряного возраста» более гибкие, нежели ты в 35.

- В тренировках у нас два принципа: расслабленно и пофигово, - легонько задевает меня локтем еще один инструктор Галина Грекова. Ей 74 года. - То есть не надо сильно стараться и напрягаться.

На занятия в Петербурге собираются десятки человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИГРА ОТ МАГИСТРА

Чем же занимаются эти люди? Оказывается, плейстиком.

Недавно эта фитнес-игра, зародившаяся в Петербурге, победила на Всероссийском отборе лучших практик активного долголетия, который проводится благодаря национальному проекту «Демография». «Игра «Плейстик» для активного долголетия» победила наравне с проектами Вологодской и Липецкой областей в номинации «Здоровый образ жизни».

Официально как фитнес-игру плейстик зарегистрировали в 2009 году. Автор методики Анатолий Лаптев - магистр физкультуры и спорта. По его словам, поначалу игрой заинтересовались в детских домах для особых детей и в центрах социального обслуживания пенсионеров и инвалидов. Сейчас зачастую плейстик рекомендуют даже врачи для реабилитации тем, у кого в анамнезе травма позвоночника. Считается, что плейстик положительно влияет на обмен веществ, сердце и сосуды. Опорно-двигательный аппарат, сухожилия и связки приобретают эластичность, мышцы приходят в тонус. Ну и, конечно, улучшается психическое здоровье.

Плейстик разработали на основе восточных и славянских физкультурно-оздоровительных практик. В нем содержатся элементы танца, подвижных игр с мячом. Базовые техники «Плейстик» состоят из мягких, непрерывных, округлых, целостных оттягивающих движений. Опасности для здоровья никакой, поэтому плейстик рекомендован лицам зрелого возраста и людям со значительными физиологическими отклонениями.

ЛОЗАТКА И КОКОКО

Любому пришедшему на тренировку сначала кажется, что это очень легко, но оказывается, не напрягаться не так-то просто. Очень сложно держать колени расслабленными, а рукой не сжимать небольшую ракетку, которую тут называют лозаткой - производное от лозы и ракетки. Пока я пытаюсь контролировать свою кисть и бегаю за мячиком по всему скверу, пенсионерки с легкостью подхватывают мячик лозаткой так, будто переворачивают блинчики. Мячик в этом виде спорта, к слову, называется кококо. И это тоже не отсыл к детским играм. Как говорит автор методики «Плейстик» - это сокращение от слов «координация», «концентрация», «коррекция». Внутри мячика воздух и немного мелкофракционного металлизированного песка.

- Мяч у вас не привязан случайно? - делаю попытку пошутить, чтобы дать себе время передохнуть, но при этом не потерять лицо: вокруг меня десяток пенсионерок с грациозностью ланей исполняют танец «Осень», а у меня уже «ноет» рука от легкой лозатки.

Тренировки на свежем воздухе помогают петербуржцам продлить их активное долголетие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Многие так спрашивают, кстати, - отвечает Светлана и легко перекидывает лозатку с кококо в другую руку. - Знаете, я лет шесть уже занимаюсь плейстиком, из них пять лет в качестве инструктора. А начинала с того, что у меня кисть даже ровно не получалось зафиксировать, пальцы не гнулись толком. Сложно было, в общем. Я еще помню стою на занятии, которое ведет Анатолий Лаптев, и думаю, что если он ко мне подойдет и сделает замечание, я больше тут не появлюсь, а он как будто почувствовал. И вот я до сих пор здесь.

НА ПОЗИТИВЕ

Сейчас на занятия плейстиком в Петербурге собираются обычно под сотню человек. Проходят тренировки дважды в неделю: в теплое время - на свежем воздухе, зимой и в непогоду - в здании Манежа.

- Зачем нам это надо? - переспрашивает меня Галина Грекова. - Во-первых, для настроения. Я вот медик в прошлом, вышла на пенсию, мне посоветовали обратить внимание на этот спорт. И вот я уже восемь лет тренируюсь. Здесь такая позитивная атмосфера - мне очень нравится. Плюс ко всему здоровье поддерживаю: вообще не пью лекарства, чувствую себя прекрасно.

КОНКРЕТНО

Где проходят занятия по социальной программе «Пластика здоровья»:

- КЦ «Троицкий», проспект Обуховской Обороны, 223А:

понедельник 10:00, 11:00, 19:00; пятница 10:00, 11:00.

- «Газпром Арена», улица Антонова-Овсеенко, 2А:

понедельник, вторник, четверг, пятница 11:00; 12:00.

- Манеж (Зимний стадион), Манежная площадь, 2А:

вторник, четверг 10:00; 11:00.

- При устойчивой погоде занимаются в Инженерном сквере с 10:20.

Канатная улица, 34, на территории пространства «Севкабель Порт»

понедельник, среда 12:00.

- Гатчина, Рощинская улица, 5, ГИПФПТ

вторник 19:00; пятница 17:30.

Любому пришедшему на тренировку сначала кажется, что это очень легко, но оказывается, не напрягаться не так-то просто. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще варианты, как смахнуть с себя пыль

В Петербурге, как и во многих других городах, в районах работают клубы активного долголетия. Как правило, они организованы на базе бюджетных учреждений, поэтому кружки и секции для пожилых людей в них бесплатные. Так, к примеру, при Комплексном центре социального обслуживания Красногвардейского района работает клуб «60+». В 2021 году проект этого клуба вошел в сборник лучших практик активного долголетия. Клуб предлагает занятия оздоровительной гимнастикой, скандинавской ходьбой, китайской гимнастикой ушу, восточными и эстрадными танцами, дартсом и в городки. Участники танцевальных занятий создали коллективы эстрадного танца «Гармония» и восточного танца «Грезы», которые участвовали в Международном форуме «Старшее поколение».

Адрес клуба: Социально-досуговое отделение № 2

Московское шоссе, 16 (ст. м. «Звездная»).

Телефон: 8 (812) 246-28-49.