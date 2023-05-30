ТОП-3 вопроса о планировании беременности, ответы на которые важно знать

На самые актуальные вопросы о планировании беременности в радиопрограмме «Здоровый разговор» ответила врач акушер-гинеколог Екатерина Фалитнова. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Все больше женщин сегодня стараются вести здоровый образ жизни, однако для того, чтобы забеременеть и выносить здорового малыша этого бывает недостаточно. Тем более успешное зачатие и здоровье будущего ребенка наполовину зависит от мужчины. На самые актуальные вопросы о планировании беременности в радиопрограмме «Здоровый разговор» ответила врач акушер-гинеколог «Центра планирования семьи и репродукции» Санкт-Петербурга Екатерина Фалитнова.

Зачем планировать беременность, ведь это естественный процесс?

Действительно, на протяжение столетий человечество продолжало свой род и кажется все было в порядке. Но во-первых, проблемы были, просто не все о них знали. Во-вторых, наш мир стремительно меняется - экология ухудшается, стресса стало в разы больше, многие болезни «молодеют». В таких условиях зачать и родить здорового ребенка бывает непросто.

- Планирование беременности помогает выявить скрытые проблемы со здоровьем и снизить риск осложнений для мамы и малыша как во время вынашивания, так и после родов. Обследование поможет выявить наличие инфекций, если они есть, и других скрытых проблем, - говорит врач акушер-гинеколог «Центра планирования семьи и репродукции» Санкт-Петербурга Екатерина Фалитнова

Если женщина регулярно обследуется, этого достаточно?

Не всегда, потому что на этапе планирования беременности могут потребоваться анализы, которые не входят в стандартные скрининги. Кроме того, здоровая женщина - это хорошо, но нужен еще и здоровый мужчина.

- К нам в «Центра планирования семьи и репродукции» часто приходят пары по вопросам планирования беременности. Когда мы спрашиваем мужчин, были ли они у уролога, получаем стандартный ответ: «А зачем?». Между тем, мужчина передает своему ребенку 50% генетического материала, а значит будущий папа должен быть здоров, - продолжает Екатерина Фалитнова.

На базе амбулаторно-поликлинического отделения «Центра планирования семьи и репродукции» работает Центр мужского репродуктивного здоровья. Лечиться и обследоваться там мужчины могут совершенно бесплатно, по направлению районных поликлиник. Основные направления деятельности Центра мужского репродуктивного здоровья - лечение мужского бесплодия, диагностика и лечение сексуальных дисфункций (в том числе эректильной дисфункции, преждевременной эякуляции), гипогонадизм (андрогенодефицит).

Как быть, если беременность не наступает?

Самый страшный диагноз для пар, которые планируют рождение ребенка - бесплодие.

- Такой диагноз ставят, если оплодотворение не наступает в течение 1 года регулярной половой жизни без контрацепции для пар до 35 лет. Для людей старше - через 6 месяцев. Но это вовсе не значит, что детей у пары не будет! Доктора назначат обследования, выяснят причины, почему не наступает беременность, и назначат лечение, - говорит Екатерина Фалитнова.

Кстати, основные диагнозы, с которыми работают в петербургском «Центра планирования семьи и репродукции» - бесплодный брак и невынашивание беременности. Оснащение Центра передовым диагностическим оборудованием позволяет провести обследование быстро и точно, а затем - назначить эффективное лечение.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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