От спешки до погони за дешевизной: главные ошибки при покупке квартир в новостройках

Комфортная жизнь для современного человека начинается со двора в многоквартирном доме. Рендер: Группы Аквилон.

У каждого из нас есть свое представление о том, какой должна быть квартира мечты. И когда появляется возможность улучшить жилищные условия, мы начинаем искать ту самую идеальную квартиру. Причем сделать это хотим как можно быстрее, а сэкономить - побольше. Часто такой подход приводит к покупке совсем не того, что на самом деле нужно. Собрали наиболее частые ошибки покупателей нового жилья.

ГНАТЬСЯ ЗА НИЗКИМИ ЦЕНАМИ

Квартира - дорогая покупка, поэтому желание сэкономить вполне понятно. Однако даже если вы ограничены в бюджете, не гонитесь за дешевизной. Насторожить должны скидки больше 20%. За чрезмерно привлекательными ценами могут скрываться проблемы с качеством строительства, риски недостроя.

Чем лучше характеристики выбранного жилья, тем дороже квартира, но и жить в ней комфортнее, а в некоторых случаях и дешевле с точки зрения содержания жилья. Например, отличительная особенность жилых комплексов Группы Аквилон - уникальная энергосберегающая технология Termo-S - собственная разработка девелопера. Улучшенное утепление домов позволяет снизить теплопотери на 50%, что позволяет собственникам экономить на оплате за теплоснабжение до 40%. Поэтому цена - важный, но не единственный параметр выбора квартиры. Также стоит учитывать местоположение дома, технологии строительства, наличие инфраструктуры, парковок.

Важно, чтобы двор радовал и давал возможность отдохнуть, погулять с детьми, поиграть, позаниматься спортом. Рендер: Группы Аквилон.

СПЕШИТЬ И МЕДЛИТЬ

Еще одна ошибка покупателей жилья - попытка сделать все быстро или, наоборот, ждать наиболее выгодных условий. Например, обвала цен, который никак не происходит. В первом случае важно помнить: когда речь идет о дорогостоящих покупках, нельзя принимать эмоциональные решения. Даже если вы уверены, что хотите жить именно в этом доме и именно в этом районе, все же стоит рассмотреть и другие варианты: сравнить цены, планировки, инфраструктуру и условия покупки. Может оказаться, что подходящая квартира не по карману, но есть возможность воспользоваться рассрочкой или ипотекой. Например, в жилых комплексах Группы Аквилон - ЖК «Аквилон ZALIVE», ЖК «Аквилон Stories», ЖК «Аквилон Leaves» - действуют ипотечные программы с субсидированными ставками. Во всех проектах Группы при быстром выходе на сделку можно получить дополнительную скидку 1%. Дополнительная скидка до 125 тысяч рублей на покупку квартиры предоставляется клиентам из регионов и IT-специалистам. И это далеко не все выгодные условия покупки жилья Группы Аквилон.

Что касается падения цен, то ждать этого - значит тратить время зря и упускать хорошие варианты. Себестоимость строительства не снижается, застройщики связаны договорными отношениями с банками, поэтому максимум, на что могут рассчитывать покупатели жилья, - на коррекцию цен в размере 1-2% и то в зависимости от объекта. Качественные современные проекты в хороших местах дешеветь точно не будут. Группа Аквилон предлагает только такие проекты и постоянно разрабатывает спецпредложения для потенциальных покупателей. Так, например, в июне действует акция «Отделка в подарок или скидка до 10%». Предложение распространяется на приобретение квартир в ЖК «Аквилон ZALIVE-1», «Аквилон Stories-1», «FoRest Аквилон-2», «Аквилон Leaves-1».

Акция «Отделка за полцены или скидка 5%» предусмотрена при покупке квартир в комплексе «Аквилон Stories-2».

Лучше потратить больше времени на выбор нового дома, но потом не жалеть о покупке. Рендер: Группы Аквилон.

НЕ УЧИТЫВАТЬ ДОСТУПНОСТЬ

Хорошая транспортная доступность для каждого своя. Одних не пугает 10-минутная прогулка до метро, а другим принципиально за считанные минуты добираться до работы. Лучший способ узнать все о транспортной доступности и расположении - самостоятельно добраться до новостройки разными способами и проложить маршрут до ближайших магазинов, парков, садиков и школ, торгово-развлекательных центров. Хорошо, если все необходимое для комфортной жизни расположено непосредственно на территории жилого комплекса или неподалеку. Как в ЖК «Аквилон All in 3.0»: общее пространство дома и территория комплекса продуманы так, что жители смогут найти все необходимое для комфортной жизни и отдыха не выходя за пределы квартала. В самом ЖК появится детский клуб «Аквилон KIDS». Вблизи комплекса расположены магазины, школы, детские сады. В нескольких минутах езды находятся ТЦ Outlet Village Pulkovo, ТРЦ «Пулково 3», ТРК «ЛЕТО», гипермаркеты О’КЕЙ, METRO.

ИГНОРИРОВАТЬ ПЛАНИРОВКИ

Когда бюджет ограничен, приходится чем-то жертвовать: выбирать квартиру в районе подальше от центра города, но большой площади или, наоборот, покупать жилье в престижной локации в ущерб простору. Но важен не метраж квартиры, а то, насколько функционально выполнена ее планировка. В жилых комплексах Группы Аквилон каждый квадратный метр площади будет использоваться эффективно и функционально. Во всех квартирах сокращаются неэффективные «глухие» зоны: длинные узкие коридоры, прямоугольные полутемные комнаты, слишком большие санузлы, маленькие кухни, а также убираются неиспользуемые тупики. Простой пример: евро 2-комнатная квартира (кухня-гостиная + 1 комната) в жилом комплексе «Аквилон ZALIVE» на Васильевском острове площадью от 37 кв метров легко вмещает тот же набор мебели и в равной степени соответствует потребностям хозяев, как и классическая двухкомнатная квартира площадью 45-55 кв. м.

НЕ ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

Часто люди рассматривают жилье с точки зрения своих текущих потребностей, а о перспективах на ближайшие хотя бы 5-7 лет не думают. Но мир меняется, становится технологичным, образ жизни более динамичным, а население - мобильным. Приоритеты покупателей меняются, а вместе с ними и требования к жилью. Поэтому, чтобы в будущем не разочароваться в покупке квартиры, следует оценить ее на технологичность и функциональность. В жилом комплексе бизнес-лайт «Аквилон Leaves» (как и во всех проектах Группы Аквилон) за это отвечают энергоэффективная технология Termo-S, «умная» система inHOME (версии 3.0), функциональные планировки по концепции «Разумные метры», система защиты от шума SOUNDSTOP, отделка White box, подземный паркинг. На территории комплекса будет создана функциональная жилая среда, которая позволит максимально быстро и удобно решать бытовые вопросы, сохраняя ценное время для семьи и любимых занятий.

ВЫВОД

Выбор квартиры - ответственный процесс, который требует повышенного внимания и сосредоточенности на деталях. Есть общие моменты, о которых мы рассказали, знать о них нужно. А еще важно понимать, что каждая ситуация индивидуальна и о своих личных потребностях и предпочтениях также важно помнить. А совместить желаемое и возможное помогут профессиональные менеджеры по продажам, которые в настоящее время выступают и в роли психологов. Изучив информацию, стоит прийти на живую консультацию в офис продаж девелопера и выбрать свою квартиру.

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