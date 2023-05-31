«Гоняют, но протоколы оформляют редко»: Как изменилась жизнь музыкантов после нового загона об уличных выступлениях в Петербурге

Новый закон об уличных выступлениях начал действовать 1 мая. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Закон об уличных выступлениях в Петербурге работает уже месяц. Музыкантов, художников обязали подавать официальные заявки в Комитет по культуре. Новая система предлагает артистам выбрать одну из согласованных властями площадок, где можно или нельзя использовать звукоусилительное оборудование в зависимости от близости жилых домов, а потом отправить заявку со своими данными, желаемым временем выступления и даже репертуарным списком через Госуслуги.

В первый юбилей новых правил Spb.kp.ru отправилась в рейд по некогда самому замузыкаленному проспекту города - Невскому. Богатым ли будет урожай на артистов?

НА МАНЕЖЕ ВСЕ ТЕ ЖЕ

Новая карта площадок стерла в центре города все точки на главной туристической артерии. Легальные локации для выступлений остались только на Дворцовой площади, в Ново-Манежном сквере да в Таврическом саду. Остальные гораздо дальше - на Конногвардейском бульваре, в Театральном и Багратионовском скверах, на стрелке Васильевского острова. Невский проспект, который всегда был запружен потенциальными слушателями, на карте пуст.

В центре по-прежнему можно встретить не только музыкантов, но еще и акробатов, танцоров и художников. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Шустрый обход по проспекту, однако, сильно поспорил с картой. На Большой Морской улице, на отрезке рядом с аркой Главного штаба Эрмитажа, толпа зевак. Там показывают акробатические номера и брейк-данс под музыку. Активный темнокожий ведущий сыплет шутками и призывает зрителей жертвовать деньги в коробочку: соберем 30 бумажек - покажем опасный и крутой трюк. Не обманули: акробат сделал размашистое сальто, перелетев через присевших на корточки ребятишек. Народ явно доволен зрелищем.

Чуть дальше, между домом Зингера и Малой Конюшенной улицей, приплясывает на месте вторая толпа. Там будто открылся филиал дискотеки 80-х: коллектив «Айдахо» заводит зажигательные «Ничего не говори» группы «Рок-острова», а вслед за ней «Фантазера» Ярослава Евдокимова. Слушатели ностальгируют, танцуют и подпевают вслух, прохожие пытаются обойти их по поребрику и краешку проезжей части. Места здесь маловато.

Менеджер группы - девушка, скользящая меж зрителей с шапкой для пожертвований, - признается: группа не стала пользоваться новой системой подачи заявок. Дело муторное, да и любимый Невский теперь невозможно забронировать.

- Мы просто уходим, если нас прогоняет полиция. Ограничивались только предупреждениями, но слышали, что другие группы даже штрафовали, - поделилась девушка.

Музыкальные коллективы продолжают занимать любимые площадки на свой страх и риск - если не повезет, с места прогонит полиция. В худшем случае, артистам придется раскошелиться на 5 тысяч рублей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

НЕТ НИ ОДНОЙ КРУТОЙ ТОЧКИ

Столь же вольготно чувствует себя группа «Посмотрим», которая заняла легендарный музыкальный пятачок на набережной канала Грибоедова, прямо у станции метро «Невский проспект». Маленький коллектив честно подавал официальные заявки на выступления, но все же предпочитает приходить и играть там, где захочется.

- Новая карта неудобная, на ней нет наших любимых точек, - сетует вокалист Глеб. - Дворцовую сейчас получилось забронировать аж на начало июля - одну точку из шести. Работа не позволяет нам играть раз в месяц. Чтобы просто попеть с акустической гитарой, надо бронировать место. Это бред. Нас несколько раз гоняли - и вежливо, и грубо. Были только предупреждения, протоколы ни на кого ни разу не оформляли.

Менеджер группы Михаил, работающий с разными уличными музыкантами уже полтора года, соглашается: карта не отвечает интересам артистов. На ней нет ни одной локации, которая позволяет музыкантам собирать зрителей и зарабатывать.

Простой люд выступлениям только рад - подпевает и танцует. Но вот для местных жителей закон, увы, ничего не изменил. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Мы «обогащаемся» за счет туристов, это наш основной поток. На сайте нет ни одной крутой точки. В Таврическом саду играть не для кого, там не та аудитория - люди приходят в сад насладиться природой, вряд ли они захотят услышать тяжелую музыку со звукоусилением. Вот Невский - идеальное место для таких тусовок, - говорит Михаил.

При этом ребята справедливо подмечают: для жильцов, которых и пытались спасти от шума новым законом, ничего не изменилось. Людей так же, как и артистов, не устраивает нынешний порядок бронирования площадок.

Менеджер признается, что лично пытался пробиться в комитет по культуре, чтобы договориться о разрешении играть на любимых местах. Увы, ответом становился бюрократический пинг-понг. А молодым артистам не хочется прожигать время в очередях – им хочется играть здесь и сейчас и радовать людей.

ЧТО В ИТОГЕ

Концерт группы «Посмотрим» завершить по плану не удалось - выступление прервали полицейские. Об этом чуть позже вокалист рассказал Spb.kp.ru. Сотрудник органов заявил, что на Глеба теперь наложено некое ограничение и выступать в центре он больше не сможет. Пригрозил изъятием оборудования, если увидит его еще раз. Правда, оформлялось это ограничение на словах.

Группа "Посмотрим" считает новую систему неудобной. Легально выступать на площадках, которые позволяли им собирать зрителей и деньги, больше нельзя. На предложенных властями точках аудитория будет скудной. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Кроме музыкантов, во время нашего рейда на Малой Садовой улице также был замечен художник с аэрозольными красками. У дома купцов Елисеевых одиноко и негромко играл гитарист. Шумнее всего оказалось у станции метро «Площадь Восстания» - вестибюль с обеих сторон облепили музыкальные группы. Удивительно, но одна музыка не перебивала другую - с «концерта» на «концерт» можно перейти, пройдя несколько шагов. Пешие полицейские патрули замечены не были, не попались на глаза и служебные авто, готовые остановиться возле нарушителей.

КОНКРЕТНО

Несогласованные выступления или нарушенные правила их проведения караются предупреждением или даже рублем:

Гражданам придется платить от 1500 до 5000 рублей.

Должностным лицам - от 25 до 50 тысяч рублей.

ИП - от 30 до 40 тысяч рублей.

Юрлицам - от 50 до 200 тысяч рублей.

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